Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia di Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Langsung Ditantang Irak!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |21:39 WIB
Jadwal Timnas Indonesia di Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Langsung Ditantang Irak!
Timnas Indonesia dinanti lawan berat pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT jadwal Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sejumlah lawan berat sudah menanti, seperti Timnas Irak, Timnas Jepang, dan Timnas Filipina.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia melaju ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai menyisihkan Timnas Brunei Darussalam. Dalam dua leg, skuad Garuda unggul agregat mutlak 12-0.

Timnas Indonesia menang 12-0 atas Brunei Darussalam secara agregat (Foto: PSSI)

Di leg I, Indonesia menang 6-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB. Sementara itu, di leg II anak asuh Shin Tae-yong kembali menang dengan skor identik 6-0 di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023).

Indonesia sendiri sudah dipastikan masuk ke Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di laga pertama, Kamis 16 November 2023, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan langsung berhadapan dengan Timnas Irak di kandang lawan!

Lalu, lima hari kemudian, Indonesia tampil di kandang melawan Timnas Filipina. Setelah itu, babak kualifikasi memasuki jeda panjang dan baru dilanjutkan pada Maret 2024.

Timnas Indonesia dijadwalkan berjumpa Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024. Lalu, lima hari kemudian, gantian The Golden Stars menjamu Tim Merah Putih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180046/arab_saudi_diuntungkan_saat_menjadi_tuan_rumah_babak_4_kualifikais_piala_dunia_2026_saudinten-8SPl_large.jpg
Respons FIFA dan AFC soal Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638271/kenapa-timnas-indonesia-u17-cuma-diperkuat-4-pemain-diaspora-di-piala-dunia-u17-2025-omt.webp
Kenapa Timnas Indonesia U-17 Cuma Diperkuat 4 Pemain Diaspora di Piala Dunia U-17 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/timnas_voli_putra_indonesia_menundukkan_taiwan_3_1.jpg
Hasil Semifinal Voli Putra Asian Youth Games 2025: Indonesia Tumbang dari Thailand, Gagal Sabet Perunggu!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement