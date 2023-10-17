Jadwal Timnas Indonesia di Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Langsung Ditantang Irak!

Timnas Indonesia dinanti lawan berat pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

BERIKUT jadwal Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sejumlah lawan berat sudah menanti, seperti Timnas Irak, Timnas Jepang, dan Timnas Filipina.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia melaju ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai menyisihkan Timnas Brunei Darussalam. Dalam dua leg, skuad Garuda unggul agregat mutlak 12-0.

Di leg I, Indonesia menang 6-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB. Sementara itu, di leg II anak asuh Shin Tae-yong kembali menang dengan skor identik 6-0 di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023).

Indonesia sendiri sudah dipastikan masuk ke Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di laga pertama, Kamis 16 November 2023, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan langsung berhadapan dengan Timnas Irak di kandang lawan!

Lalu, lima hari kemudian, Indonesia tampil di kandang melawan Timnas Filipina. Setelah itu, babak kualifikasi memasuki jeda panjang dan baru dilanjutkan pada Maret 2024.

Timnas Indonesia dijadwalkan berjumpa Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024. Lalu, lima hari kemudian, gantian The Golden Stars menjamu Tim Merah Putih.