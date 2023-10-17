Tangan Dingin Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

JAKARTA - Timnas Indonesia baru saja memastikan diri lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari peran pelatih Shin Tae-yong.

Skuad Garuda -julukan Timna Indonesia- terkini berhasil kembali mengalahkan Brune Darussalam pada leg kedua yang berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa (17/10/2023). Asnawi Mangkualam dan rekan-rekan menang tekan enam gol tanpa balas.

Brace Hokky Caraka serta masing-masing satu gol dari Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman, Rizky Ridho dan Ramadhan Sananta memastikan kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam.

Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia menang 12-0 atas Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada leg I, skuad Garuda juga menang dengan skor akhir 6-0.

Sementara itu, tiga negara sudah menunggu Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tergabung di Grup F, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina, Vietnam dan Irak.