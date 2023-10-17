Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tangan Dingin Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |21:28 WIB
Tangan Dingin Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia baru saja memastikan diri lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari peran pelatih Shin Tae-yong.

Skuad Garuda -julukan Timna Indonesia- terkini berhasil kembali mengalahkan Brune Darussalam pada leg kedua yang berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa (17/10/2023). Asnawi Mangkualam dan rekan-rekan menang tekan enam gol tanpa balas.

Brace Hokky Caraka serta masing-masing satu gol dari Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman, Rizky Ridho dan Ramadhan Sananta memastikan kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam.

Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia menang 12-0 atas Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada leg I, skuad Garuda juga menang dengan skor akhir 6-0.

Sementara itu, tiga negara sudah menunggu Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tergabung di Grup F, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina, Vietnam dan Irak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180069/jay_idzes-OI8H_large.jpg
Kisah Jay Idzes, Kapten Timnas Indonesia yang Takjub dengan Keberagaman di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180157/roberto_donadoni_disebut_tertarik_melatih_timnas_indonesia_robertodonadoni1-CJVk_large.jpg
Roberto Donadoni hingga Oscar Garcia Tertarik Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180079/rizky_ridho_mengenang_selebrasi_emosionalnya_usai_laga_timnas_indonesia_vs_timnas_bahrain_di_putaran_3_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-PmlM_large.jpeg
Rizky Ridho Kenang Selebrasi Emosional di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Bawa-Bawa Ramadhan Sananta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180152/atep_nilai_bojan_hodak_cocok_latih_timnas_indonesia_persibcoid-Wlzx_large.jpg
Legenda Persib Bandung Atep Dukung Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638121/5-pelatih-top-dunia-tanpa-klub-jadi-alternatif-timnas-indonesia-bakal-dilirik-pssi-gcq.webp
5 Pelatih Top Dunia Tanpa Klub Jadi Alternatif Timnas Indonesia, Bakal Dilirik PSSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/timnas_voli_putra_indonesia_menundukkan_taiwan_3_1.jpg
Hasil Semifinal Voli Putra Asian Youth Games 2025: Indonesia Tumbang dari Thailand, Gagal Sabet Perunggu!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement