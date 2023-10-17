Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Rizky Ridho Tambah Keunggulan Timnas Indonesia 5-0!

BANDAR SERI BEGAWAN - Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam sudah diketahui. Rizky Ridho membawa Garuda menjauh dengan skor 5-0.

Duel Timnas Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023) malam WIB. Serangan sporadis langsung dilancarkan tim tamu sejak menit awal, bahkan selepas rehat.

Memasuki menit ke-64, Indonesia terus melancarkan serangan-serangan berbahaya. Hasilnya, tendangan keras Ridho suskes merobek gawang Brunei Darussalam untuk membuat skor menjadi 5-0.

Itu menjadi gol kedua secara beruntun yang dicetak Ridho di Timnas Indonesia. Untuk sementara, anak asuh Shin Tae-yong unggul agregat 11-0.