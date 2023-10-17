Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Rizky Ridho Tambah Keunggulan Timnas Indonesia 5-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |20:41 WIB
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Rizky Ridho Tambah Keunggulan Timnas Indonesia 5-0!
Rizky Ridho membawa Timnas Indonesia memimpin 5-0 atas Brunei Darussalam (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDAR SERI BEGAWAN - Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam sudah diketahui. Rizky Ridho membawa Garuda menjauh dengan skor 5-0. 

Duel Timnas Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023) malam WIB. Serangan sporadis langsung dilancarkan tim tamu sejak menit awal, bahkan selepas rehat.

Rizky Ridho

Memasuki menit ke-64, Indonesia terus melancarkan serangan-serangan berbahaya. Hasilnya, tendangan keras Ridho suskes merobek gawang Brunei Darussalam untuk membuat skor menjadi 5-0. 

Itu menjadi gol kedua secara beruntun yang dicetak Ridho di Timnas Indonesia. Untuk sementara, anak asuh Shin Tae-yong unggul agregat 11-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180046/arab_saudi_diuntungkan_saat_menjadi_tuan_rumah_babak_4_kualifikais_piala_dunia_2026_saudinten-8SPl_large.jpg
Respons FIFA dan AFC soal Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1638159/hasil-pertemuan-noc-indonesia-di-markas-ioc-buntut-penolakan-visa-atlet-israel-okto-mereka-memahami-kita-ltq.webp
Hasil Pertemuan NOC Indonesia di Markas IOC Buntut Penolakan Visa Atlet Israel, Okto: Mereka Memahami Kita
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/liverpool_takluk_0_3_dari_crystal_palace_pada_puta.jpg
Hasil Carabao Cup: Kalah Lagi, Liverpool Disingkirkan Crystal Palace, Arsenal dan Chelsea Terus Melaju
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement