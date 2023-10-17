Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Penalti Witan Sulaeman Bawa Timnas Indonesia Memimpin 4-0 atas Brunei Darussalam

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |20:23 WIB
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Penalti Witan Sulaeman Bawa Timnas Indonesia Memimpin 4-0 atas Brunei Darussalam
Timnas Indonesia unggul 4-0 atas Timnas Brunei Darussalam hingga menit ke-50 (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDAR SERI BEGAWAN - Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam sudah diketahui. Witan Sulaeman membawa Garuda memimpin 4-0 di awal babak kedua.

Duel Timnas Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023) malam WIB. Serangan sporadis langsung dilancarkan tim tamu sejak menit awal, bahkan selepas rehat. 

Witan Sulaeman

Pelanggaran terjadi di kotak penalti Brunei Darussalam pada menit ke-46. Witan dijegal dan menghasilkan tendangan penalti.

Pemain Persija Jakarta itu langsung mengambil sendiri penaltinya. Eksekusi Witan mulus merobek jaring gawang Brunei di menit ke-47. 

