Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Penalti Witan Sulaeman Bawa Timnas Indonesia Memimpin 4-0 atas Brunei Darussalam

BANDAR SERI BEGAWAN - Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam sudah diketahui. Witan Sulaeman membawa Garuda memimpin 4-0 di awal babak kedua.

Duel Timnas Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023) malam WIB. Serangan sporadis langsung dilancarkan tim tamu sejak menit awal, bahkan selepas rehat.

Pelanggaran terjadi di kotak penalti Brunei Darussalam pada menit ke-46. Witan dijegal dan menghasilkan tendangan penalti.

Pemain Persija Jakarta itu langsung mengambil sendiri penaltinya. Eksekusi Witan mulus merobek jaring gawang Brunei di menit ke-47.