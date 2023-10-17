Bukan Baju, Ini Koper yang Dibawa Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struick ke Brunei Darussalam

BUKAN baju, ini koper yang dibawa penyerang Timnas Indonesia, Rafael Struick, ke Brunei Darussalam. Awalnya, sejumlah netizen termasuk pemilik akun TikTok @lia08030 menduga bahwa koper hitam yang dibawa pemain milik ADO Den Haag itu ke Brunei Darussalam isinya merupakan pakaian.

"Banyak yang kira koper itu isinya pakaian, ternyata bukan," tulis keterangan akun TikTok @lia08030, dikutip Selasa (17/10/2023).

Namun, isi koper hitam yang terpampang gambar Rafael Struick dengan jersey Timnas Indonesia itu bukanlah pakaian. Dalam foto yang beredar, Rafael Struick membuka koper tersebut dan memperlihatkannya ke netizen.

Setelah dibuka, isi koper Rafael Struick tersebut ternyata adalah POGA (Portable Gaming) alias PlayStation 5 (PS5). Sang pemain 20 tahun itu pun langsung memainkan POGA miliknya itu dan memamerkannya ke warganet.

Tak pelak, para netizen Tanah Air pun langsung membanjiri kolom komentar unggahan akun tersebut. Terlepas dari hal itu, Rafael Struick diproyeksikan akan membela Timnas Indonesia di leg II Kualifikasi Piala Dunia zona Asia setelah pada leg I absen karena cedera.