Aksi Kocak Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh Bergaya seperti Reporter saat Stadion Sultan Hassanal Bolkiah Diguyur Hujan Lebat

AKSI kocak bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, bergaya seperti reporter saat Stadion Sultan Hassanal Bolkiah diguyur hujan lebat akan diulas Okezone. Momen tersebut diunggah akun TikTok @sipalingnetral7 hingga viral di media sosial.

"(Sandy Walsh) Mendadak jadi reporter, cuacanya bagus gak tuh," tulis keterangan akun TikTok @sipalingnetral7, dikutip Selasa (17/10/2023).

(Sandy Walsh saat bergaya sebagai reporter. (Foto: TikTok/@sipalingnetral7)

Dalam unggahan akun tersebut, hujan deras tampak jelas mengguyur Stadion Sultan Hassanal Bolkiah. Lucunya, Sandy Walsh tiba-tiba muncul di depan kamera bak reporter yang sedang bertugas melaporkan situasi terkini di stadion yang berlokasi di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam tersebut.

Sandy Walsh pun mengabarkan kondisi Stadion Sultan Hassanal Bolkiah diguyur hujan lebat dengan bahasa Inggris dan nada yang cepat di lorong stadion. Momen itu tampaknya terjadi ketika skuad Timnas Indonesia hendak melakukan official training.

"Oke jadi kami di sini, malam ini, untuk pertandingan hari ini. Untuk besok, untuk leg kedua dan uh cuacanya bagus. Itu 30-31 derajat celcius," celetuk Sandy Walsh bak reporter yang sedang mengabarkan.

Aksi kocak bek Timnas Indonesia yang bergaya seperti reporter saat Stadion Sultan Hassanal Bolkiah diguyur hujan lebat itu pun sontakmen jadi viral. Tak sedikit netizen yang mengomentari akun itu dengan emoji tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan Sandy Walsh.