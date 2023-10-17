Jelang Timnas Inggris vs Italia, Carlo Ancelotti Peringatkan Gli Azzurri Waspadai Jude Bellingham

MADRID - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memperingatkan Timnas Italia akan bahaya gelandang Timnas Inggris Jude Bellingham pada lanjutan laga Grup C Kualifikasi Piala Eropa 2024. Pasalnya, ia setiap hari melihat kualitas sang gelandang.

Timnas Italia akan melawat ke markas Inggris di Stadion Wembley, London, Rabu 18 Oktober 2023 dini hari WIB. Pertandingan ini penting bagi kedua tim untuk memuluskan jalan menuju Jerman, tempat Piala Eropa 2024 digelar.

Saat ini, Gli Azzurri berada di peringkat dua dengan koleksi 10 poin sedangkan Inggris memuncaki klasemen berbekal 13 angka. Jika The Three Lions menang, maka mereka akan merebut tiket ke Jerman.

Menjelang laga tersebut, Ancelotti sepakat pertandingan sangat penting khususnya bagi Timnas Italia. Apalagi, mereka saat ini dilatih oleh Luciano Spalletti yang menggantikan Roberto Mancini.

“Laga melawan Inggris akan menjadi laga yang mengevaluasi keadaan Italia saat ini,” kata Ancelotti, dikutip dari Managing Madrid, Selasa (17/10/2023).

“Siklus baru Luciano Spalletti telah dimulai dengan baik, namun besok dia akan menghadapi pertandingan penting yang akan memberi tahu kita di mana posisi Italia saat ini,” sambung pria asal Italia itu.