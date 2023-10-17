Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Yakin Brunei Darussalam Takkan Bisa Hadirkan Kejutan di Leg II, Timnas Indonesia Diprediksi Pesta Gol Lagi 4-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |08:57 WIB
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam di leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat disaksikan di RCTI. (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam, Bongda Plus, memprediksi jalannya laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di leg II putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka meyakini takkan ada kejutan yang bisa diciptakan Brunei Darussalam sehingga Timnas Indonesia bahkan diprediksi menang telak lagi dengan skor 4-0.

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya lagi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, pasukan Shin Tae-yong akan bergantian bertandang ke Brunei Darussalam.

Timnas Indonesia

Tepatnya, pertemuan Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di leg II putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan tersaji di Stadion Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei. Laga akan berlangsung hari ini Selasa (17/10/2023) pukul 19.15 WIB.

Jelang duel itu, media Vietnam yakin Brunei Darussalam tetap takkan bisa berbicara banyak dalam menghadapi perlawanan Timnas Indonesia. Kans lolos ke putaran kedua pun dinilai sudah sangat besar bagi Timnas Indonesia saat ini.

Pasalnya, Bongda Plus menilai sangat sulit bagi Brunei Darussalam untuk membalikkan keadaan yang sudah tertinggal jauh karena kalah di leg I. Diketahui, laga leg I Timnas Indonesia vs Brunei berakhir dengan skor 6-0 untuk kemenangan pasukan Shin Tae-yong.

“Indonesia tampaknya sudah menginjakkan kaki ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia setelah meraih kemenangan 6-0 di leg i. Meski masih ada sisa waktu 90 menit di Brunei, orang yang paling optimis pun tidak bisa membayangkan skenario di mana pelatih Shin Tae-yong dan timnya akan kalah,” tulis Bongda Plus, Selasa (17/10/2023).

“Di sisi lain, Brunei nyaris gagal. Meski pelatih kepala tim ini, Mario Rivera, memberikan pernyataan tegas menjelang melawan Indonesia bahwa mereka tidak lagi lemah seperti dulu, namun apa yang terjadi kemudian menunjukkan bahwa jalan yang harus ditempuh Brunei masih panjang sebelum bisa setara dengan tim-tim di Asia Tenggara, apalagi dalam skala kontinental,” lanjutnya.

