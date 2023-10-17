Kesombongan Pelatih Brunei Darussalam Bikin Shin Tae-yong Naik Darah Jelang Laga Timnas Indonesia di Leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026?

KESOMBONGAN pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera, bikin Shin Tae-yong naik darah jelang laga Timnas Indonesia di leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Mario Rivera dikenal sebagai pelatih yang keras kepala.

Pelatih asal Spanyol ini tak pernah mengakui kehebatan Timnas Indonesia, meskipun sang tim dua kali dibantai skuad Garuda dengan skor 0-7 (Piala AFF 2022) dan 0-6 (leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia).

(Ucapan Mario Rivera (tengah) kerap menyulut emosi Shin Tae-yong. (Foto: Ilham Sigit/MNC Portal Indonesia)

Nanti malam, Brunei Darussalam akan menjamu Timnas Indonesia di leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah. Mario Rivera seperti tak pernah berkaca kepada sejarah.

Ia bertekad membawa Brunei Darussalam mengalahkan Timnas Indonesia. Mario Rivera mengaku sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan dari Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong.

"Ya, tentu saja kami akan mencoba memenangi laga. Demi meraih kemenangan, kami akan menganalisa banyak hal. Ada banyak waktu bagi kami untuk mengevaluasi diri," kata Mario Rivera dalam konferensi pers kelar laga leg I Timnas Indonesia vs Brunei.

"Kami juga harus tahu kekuatan dan level Indonesia serta kelemahannya. Dari situ kami akan cari cara untuk meraih kemenangan," sambung pelatih berambut gondrong ini.