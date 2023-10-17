Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kesombongan Pelatih Brunei Darussalam Bikin Shin Tae-yong Naik Darah Jelang Laga Timnas Indonesia di Leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |08:46 WIB
Kesombongan Pelatih Brunei Darussalam Bikin Shin Tae-yong Naik Darah Jelang Laga Timnas Indonesia di Leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Mario Rivera bikin Shin Tae-yong naik darah jelang Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam? (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

KESOMBONGAN pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera, bikin Shin Tae-yong naik darah jelang laga Timnas Indonesia di leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Mario Rivera dikenal sebagai pelatih yang keras kepala.

Pelatih asal Spanyol ini tak pernah mengakui kehebatan Timnas Indonesia, meskipun sang tim dua kali dibantai skuad Garuda dengan skor 0-7 (Piala AFF 2022) dan 0-6 (leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia).

Mario Rivera

(Ucapan Mario Rivera (tengah) kerap menyulut emosi Shin Tae-yong. (Foto: Ilham Sigit/MNC Portal Indonesia)

Nanti malam, Brunei Darussalam akan menjamu Timnas Indonesia di leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah. Mario Rivera seperti tak pernah berkaca kepada sejarah.

Ia bertekad membawa Brunei Darussalam mengalahkan Timnas Indonesia. Mario Rivera mengaku sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan dari Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong.

"Ya, tentu saja kami akan mencoba memenangi laga. Demi meraih kemenangan, kami akan menganalisa banyak hal. Ada banyak waktu bagi kami untuk mengevaluasi diri," kata Mario Rivera dalam konferensi pers kelar laga leg I Timnas Indonesia vs Brunei.

"Kami juga harus tahu kekuatan dan level Indonesia serta kelemahannya. Dari situ kami akan cari cara untuk meraih kemenangan," sambung pelatih berambut gondrong ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180068/timnas_indonesia_wajib_bersaing_di_piala_asia_2027_pssi-KY7U_large.jpg
Timnas Indonesia Wajib Pecahkan Rekor Thailand dan Vietnam di Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180056/patrick_kluivert-o9K5_large.jpg
Terdepak dari Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Kini Dikaitkan dengan Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180052/jay_idzes-9a01_large.jpg
Bikin Haru, Jay Idzes: Saya Berusaha Sebaik Mungkin Balas Budi untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/49/3180028/bojan_hodak_minta_jeje_fokus_ke_pekerjaannya_sebagai_penerjemah_persibcoid-Wrey_large.jpg
Respons Bojan Hodak soal Eliano Reijnders yang Disenggol Mantan Penerjemah Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1637941/ffi-umumkan-staf-kepelatihan-timnas-futsal-u16-dan-u19-membangun-fondasi-filosofi-permainan-sejak-dini-dvz.webp
FFI Umumkan Staf Kepelatihan Timnas Futsal U-16 dan U-19: Membangun Fondasi Filosofi Permainan Sejak Dini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/01/winger_anyar_persib_bandung_saddil_ramdani_2.jpg
Saddil Ramdani Minta Maaf usai Emosi Diganti saat Persib Lawan Persis Solo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement