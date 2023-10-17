Timnas Spanyol Sikat Norwegia 1-0, Luis De La Fuente Akui Timnas Spanyol Alami Perubahan

OSLO – Pelatih Timnas Spanyol, Luis De La Fuente, mengomentari hasil laga melawan Timnas Norwegia. Sukses menang 1-0 dalam lanjutan Grup A Kualifikasi Piala Eropa 2024, dia mengakui Timnas Spanyol sudah mengalami perubahan menjadi lebih baik usai melakukan evaluasi.

Fuente sendiri tampak puas dengan performa anak asuhnya. Menurutnya, para pemain Timnas Spanyol saat ini menjadi semakin solid. Hal itu tak luput dari evaluasi yang telah dia lakukan kepada tim besutannya.

Diyakini, kekalahan dari Skotlandia pada matchday kedua Grup A menjadi pelecut semangat Timnas Spanyol untuk bangkit. Kala itu, La Furia Roja keok 0-2 di Hampden Park pada 29 Maret 2023.

“Kami mengingat semua yang kami alami dan kualifikasi. Masalah dan detail telah diperbaiki, namun naskahnya tetap sama,” kata Fuente, dilansir dari Marca, Selasa (17/10/2023).

“Kami telah bersatu dan itu terlihat. Banyak pekerjaan telah dilakukan untuk mencapai posisi ini. Kualifikasi adalah kewajiban dan tanggung jawab, tidak lebih,” sambungnya.

Ya, La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- menang tipis 1-0 saat bertandang ke markas Norwegia di Stadion Ullevaal, Oslo, Senin 16 Oktober 2023 dini hari WIB. Satu gol kemenangan itu dicetak oleh Gavi di menit ke-49.

Sebenarnya, Timnas Spanyol bisa saja menang lebih dari satu gol. Sayangnya, gol Alvaro Morata di babak pertama harus dianulir karena sudah dalam posisi offside.