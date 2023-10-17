Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Target Terbesar Sandy Walsh di Leg Kedua Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |00:04 WIB
Target Terbesar Sandy Walsh di Leg Kedua Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam
Sandy Walsh siap membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

TARGET terbesar Sandy Walsh di leg kedua Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam menarik untuk diulas. Pasalnya, target yang dipasang gelandang KV Mechelen itu bukanlah sebuah target individu, melainkan bersama untuk Timnas Indonesia.

Ya, penggawa Timnas Indonesia telah tiba di Brunei Darussalam untuk bersiap melakoni laga leg kedua putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ini, Timnas Indonesia cukup diunggulkan karena unggul agregat yang sangat besar.

Sandy Walsh

Anak asuh Shin Tae-yong sebelumnya telah menang besar dengan skor 6-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta pada Kamis 12 Oktober 2023. Dengan begitu, Timnas Indonesia memiliki beban yang tidak begitu berat untuk leg kedua nanti.

Kendati demikian, skuad Garuda tidak boleh meremehkan Timnas Brunei Darussalam. Bagaimanapun, segala hal bisa terjadi dalam 90 menit permainan sepakbola.

Salah satu penggawa Timnas Indonesia, Sandy Walsh, juga sepakat akan hal tersebut. Pemain keturunan Indonesia-Belanda itu mengaku enggan untuk memberikan kepercayaan diri kepada lawan di laga leg kedua nanti.

Pemain berusia 28 tahun itu bahkan telah memasang sebuah target besar untuk Timnas Indonesia di leg kedua menghadapi Brunei Darussalam. Sebagai pemain di posisi bertahan, Sandy Walsh mengaku ingin mempertahankan gawang Indonesia dari kebobolan seperti yang dilakukan di leg pertama.

"Tetap menjaga clean sheet dan tidak memberi mereka (Timnas Brunei Darussalam) kepercayaan diri," ujar Sandy Walsh pada awak media setelah pertandingan leg pertama Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam.

"Ini permulaan yang baik untuk menuju ke Piala Dunia. Jadi, kami harus percaya diri di leg kedua dan kami harus mencapai tujuan kami lolos agar tampil di bulan November," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180046/arab_saudi_diuntungkan_saat_menjadi_tuan_rumah_babak_4_kualifikais_piala_dunia_2026_saudinten-8SPl_large.jpg
Respons FIFA dan AFC soal Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1638153/premier-padel-2025-new-giza-p2-adu-skill-di-tanah-piramida-link-streaming-di-vision-wuf.webp
Premier Padel 2025 New Giza P2: Adu Skill di Tanah Piramida, Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/01/winger_anyar_persib_bandung_saddil_ramdani_2.jpg
Saddil Ramdani Minta Maaf usai Emosi Diganti saat Persib Lawan Persis Solo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement