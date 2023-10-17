Target Terbesar Sandy Walsh di Leg Kedua Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam

TARGET terbesar Sandy Walsh di leg kedua Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam menarik untuk diulas. Pasalnya, target yang dipasang gelandang KV Mechelen itu bukanlah sebuah target individu, melainkan bersama untuk Timnas Indonesia.

Ya, penggawa Timnas Indonesia telah tiba di Brunei Darussalam untuk bersiap melakoni laga leg kedua putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ini, Timnas Indonesia cukup diunggulkan karena unggul agregat yang sangat besar.

Anak asuh Shin Tae-yong sebelumnya telah menang besar dengan skor 6-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta pada Kamis 12 Oktober 2023. Dengan begitu, Timnas Indonesia memiliki beban yang tidak begitu berat untuk leg kedua nanti.

Kendati demikian, skuad Garuda tidak boleh meremehkan Timnas Brunei Darussalam. Bagaimanapun, segala hal bisa terjadi dalam 90 menit permainan sepakbola.

Salah satu penggawa Timnas Indonesia, Sandy Walsh, juga sepakat akan hal tersebut. Pemain keturunan Indonesia-Belanda itu mengaku enggan untuk memberikan kepercayaan diri kepada lawan di laga leg kedua nanti.

Pemain berusia 28 tahun itu bahkan telah memasang sebuah target besar untuk Timnas Indonesia di leg kedua menghadapi Brunei Darussalam. Sebagai pemain di posisi bertahan, Sandy Walsh mengaku ingin mempertahankan gawang Indonesia dari kebobolan seperti yang dilakukan di leg pertama.

"Tetap menjaga clean sheet dan tidak memberi mereka (Timnas Brunei Darussalam) kepercayaan diri," ujar Sandy Walsh pada awak media setelah pertandingan leg pertama Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam.

"Ini permulaan yang baik untuk menuju ke Piala Dunia. Jadi, kami harus percaya diri di leg kedua dan kami harus mencapai tujuan kami lolos agar tampil di bulan November," sambungnya.