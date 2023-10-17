Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bomber Persib Bandung David Da Silva Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga 1 2023-2024 Bulan September oleh APPI

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |10:00 WIB
Bomber Persib Bandung David Da Silva Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga 1 2023-2024 Bulan September oleh APPI
David Da Silva dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 2023-2024 bulan September (Foto: Twitter/persib)
A
A
A

BOMBER Persib Bandung, David Da Silva, dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 2023-2024 bulan September 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI).

David Da Silva sukses mengalahkan empat kandidat lainnya dalam penghargaan ini. Keempat pemain lain tersebut adalah M. Khanafi (Persik Kediri), Nadeo Argawinata (Borneo FC Samarinda), Vitinho (PSIS Semarang), dan Bruno Moreira (Persebaya Surabaya).

David Da Silva

Pemilihan pemenang penghargaan ini dipilih berdasarkan statistik penampilan sang pemain. Dalam keterangannya, APPI bekerja sama dengan Statoskop Indonesia untuk menentukan data tersebut.

"APPI mengucapkan selamat kepada para pemenang FOTM bulan September 2023 dan tentunya berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pesepakbola profesional di Indonesia untuk dapat terus memberikan aksi terbaiknya di lapangan, demi sepakbola Indonesia yang lebih baik lagi," bunyi keterangan resmi APPI, Senin (16/10/2023).

Sekadar informasi, David Da Silva sendiri telah berkarier di Indonesia sejak Januari 2018 lalu. Saat itu dia masih bermain bersama Persebaya Surabaya dan sempat dibeli ke klub Korea Selatan, Pohang Steeler, setahun berikutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1638159/hasil-pertemuan-noc-indonesia-di-markas-ioc-buntut-penolakan-visa-atlet-israel-okto-mereka-memahami-kita-ltq.webp
Hasil Pertemuan NOC Indonesia di Markas IOC Buntut Penolakan Visa Atlet Israel, Okto: Mereka Memahami Kita
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_foto_persib.jpg
Bojan Hodak Beri Kabar Bagus jelang Persib Bandung Lawan Bali United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement