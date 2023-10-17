Bomber Persib Bandung David Da Silva Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga 1 2023-2024 Bulan September oleh APPI

David Da Silva dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 2023-2024 bulan September (Foto: Twitter/persib)

BOMBER Persib Bandung, David Da Silva, dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 2023-2024 bulan September 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI).

David Da Silva sukses mengalahkan empat kandidat lainnya dalam penghargaan ini. Keempat pemain lain tersebut adalah M. Khanafi (Persik Kediri), Nadeo Argawinata (Borneo FC Samarinda), Vitinho (PSIS Semarang), dan Bruno Moreira (Persebaya Surabaya).

Pemilihan pemenang penghargaan ini dipilih berdasarkan statistik penampilan sang pemain. Dalam keterangannya, APPI bekerja sama dengan Statoskop Indonesia untuk menentukan data tersebut.

"APPI mengucapkan selamat kepada para pemenang FOTM bulan September 2023 dan tentunya berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pesepakbola profesional di Indonesia untuk dapat terus memberikan aksi terbaiknya di lapangan, demi sepakbola Indonesia yang lebih baik lagi," bunyi keterangan resmi APPI, Senin (16/10/2023).

Sekadar informasi, David Da Silva sendiri telah berkarier di Indonesia sejak Januari 2018 lalu. Saat itu dia masih bermain bersama Persebaya Surabaya dan sempat dibeli ke klub Korea Selatan, Pohang Steeler, setahun berikutnya.