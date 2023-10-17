Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Curhat Antonio Conte yang Menyesal Pernah Tinggalkan Juventus

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |15:37 WIB
Curhat Antonio Conte yang Menyesal Pernah Tinggalkan Juventus
Antonio Conte menyesal karena tinggalkan Juventus pada 2014 (Foto: Twitter/juventusfcen)
CURHAT Antonio Conte yang menyesal pernah tinggalkan Juventus menarik untuk diulas. Saat ini, pelatih asal Italia itu sedang menganggur alias berstatus tanpa klub sejak meninggalkan jabatannya sebagai juru taktik Tottenham Hotspur pada Maret 2023 lalu.

Antonio Conte berisah dengan The Lilywhites –julukan Tottenham Hotspur- menyusul performa buruk dan sikap negatif yang melanda kubu klub asal London itu. Setelah bertsatus pengangguran, klub-klub Liga Arab Saudi pun diisukan sempat berusaha merekrutnya.

Antonio Conte

Liga Arab Saudi dinilai ingin memperkuat statusnya sebagai salah satu kompetisi sepakbola terbaik dunia setelah sukses merekrut pemain-pemain top Eropa di musim panas 2023. Sebut saja seperti Riyad Mahrez , Sadio Mane , hingga Karim Benzema mengikuti jejak Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi.

Selain itu, mantan pelatih Timnas Italia, Roberto Mancini, kini menukangi Timnas Arab Saudi, sementara legenda Liverpool, Steven Gerrard, melatih Al Ettifaq. Namun, Antonio Conte menolak tawaran dari klub Arab Saudi dan menunggu kesempatan lain yang ia harapkan.

“Saya telah menolak proposal besar dari Saudi, saya memutuskan untuk mengatakan tidak,” beber Antonio Conte, dikutip dari Daily Mail, Selasa (17/10/2023).

Di sisi lain, Antonio Conte juga curhat soal penyesalannya meninggalkan Juventus usai melatih selama tiga musim (2011-2014). Conte merasa terlalu sebentar melatih Bianconeri –julukan Juventus- usai memenangkan gelar Liga Italia dalam tiga musim berturut-turut.

“Saya menyesal meninggalkan Juventus setelah hanya tiga tahun,” celetuk Antonio Conte yang tampak menyesal.

