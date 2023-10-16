Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Derita Timnas Thailand Selama Tur Eropa: Dibantai, Kelelahan Hingga Hanya Makan Junk Food!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |20:16 WIB
Derita Timnas Thailand Selama Tur Eropa: Dibantai, Kelelahan Hingga Hanya Makan Junk Food!
Timnas Indonesia menjalani tur Eropa di FIFA Matchday (Foto: Instagram)
A
A
A

TALINN – Timnas Thailand begitu merana selama menjalani tur Eropa pada FIFA Matchday Oktober 2023. Usai dibantai Georgia 0-8, Elias Dolah dan kolega menderita kelelahan dan kelaparan hingga hanya bisa makan makanan cepat saji alias junk food.

Sebelumnya, Thailand menelan hasil menyedihkan kala bertandang ke markas Georgia, Lokomotivi Stadium, Tbilisi, Kamis (12/10/2023) silam. Di laga itu, Thailand dibantai delapan gol tanpa balas.

Selanjutnya, mereka akan menghadapi Estonia di Lillekula Stadium, Talinn pada Selasa (17/10/2023) besok. Perjalanan dari Thailand ke Estonia rupanya tidak mudah bagi Thailand.

Mereka tidak bisa terbang langsung dari Georgia ke Estonia karena jalur udara Ukraina ditutup. Alhasil, skuad Gajah Perang -julukan Thailand- harus melakoni penerbangan memutar lewat Latvia.

Perjalanan dari Georgia ke Latvia memakan waktu lima jam. Setelah transit, mereka melanjutkan perjalanan lagi selama lima jam, total waktu yang ditempuh adalah 10 jam, demikian menurut media Thailand, Thairath, Senin (16/10/2023).

Mirisnya, Timnas Thailand tidak memiliki bekal makanan selama penerbangan. Mereka pun harus menahan lapar selama penerbangan di tengah rasa lelah yang begitu hebat.

Jurnalis Thailand, Ta Lao melaporkan bus Timnas Thailand berhenti darurat di restoran cepat saji agar para pemain bisa mengganjal perut. Pada foto yang diunggah, nampak sang gelandang, Channarong Promsrikaew turun dari bus sembari memegang sekantong kentang goreng.

Halaman:
1 2
      
