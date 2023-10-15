Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Maksimalkan TC di Jerman, Asupan Nutrisi Pemain Timnas Indonesia U-17 Dijaga Ketat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |02:35 WIB
Demi Maksimalkan TC di Jerman, Asupan Nutrisi Pemain Timnas Indonesia U-17 Dijaga Ketat
Sesi latihan Timnas Indonesia U-17 di Jerman. (Foto: PSSI)
A
A
A

MONCHENGLADBACH - Demi memaksimalkan pemusatan latihan (TC) Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 di Jerman, PSSI menjaga asupan nutrisi para pemain dengan ketat. Jadi, tak hanya latihan saja yang berkualitas, tapi pola makan dan nutrisi yang diberikan pun juga diperhatikan dengan baik.

Seperti yang diketahui, untuk menghadapi Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia, skuad Garuda Asia diterbangkan ke Jerman untuk fokus latihan. TC itu berlangsung agar Timnas Indonesia U-17 tidak hanya sebagai tim pelengkap dalam turnamen yang digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023.

Dalam keberangkatan ke Jerman, Timnas Indonesia ditemani oleh dokter tim, Dicky Mohammad Shofwan. Ia pun bertugas untuk selalu memperhatikan asupan yang akan dikonsumsi oleh para pemain selama di Jerman.

Jadi, Dicky pun telah menyiapkan menu-menu terbaik untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Semua itu tentu dilakukan agar kondisi fisik pemain bisa dibentuk secara maksimal.

Timnas Indonesia U-17

"Untuk sarapan, makanan dengan karbo yang tinggi karena setelahnya pemain langsung latihan pagi. Siangnya, makan normal, karbo, protein, dan serat seimbang. Untuk malamnya, pemain dianjurkan untuk makan rendah karbo namun tinggi protein sebagai recovery," ujar Dicky dilansir dari laman PSSI, Sabtu (15/10/2023).

Dicky mengatakan menu-menu makanan Jerman lebih cukup aman ketimbang di Indonesia. Pasalnya, menu makanan di sana minim bumbu dan cara memasaknya direbus dan di-grill.

