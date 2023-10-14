Hasil Timnas Austria vs Timnas Belgia di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Menang 3-2, De Rode Duivels Pesan Tempat di Putaran Final

WINA - Hasil Timnas Austria vs Timnas Belgia di Kualifikasi Piala Eropa 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Ernst Happel, Wina, Sabtu (14/10/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk De Rode Duivels.

Dua gol Dodi Lukebakio (12', 55') dan Romelu Lukaku (58') hanya bisa dibalas Konrad Laimer (72') serta penalti Marcel Sabitzer (84'). Alhasil, Belgia lolos ke Jerman lebih dulu.

Jalannya Pertandingan

Pemenang laga ini akan otomatis lolos ke putaran final Piala Eropa 2024. Austria pun mengancam di menit-menit awal lewat Florian Grillitsch (7') dan Kevin Danso (11') tetapi semuanya meleset dari sasaran.

Malahan, Belgia mencetak gol lebih dulu di menit ke-12. Aksi individu Lukebakio berhasil diakhiri dengan tendangan yang menaklukkan Alexander Schlager. Tim tamu memimpin 1-0.

Setelah gol itu, kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Sejumlah peluang didapat tetapi tidak ada yang membuahkan gol. Alhasil, skor 0-1 bertahan hingga turun minum.

Jual beli serangan kembali terjadi selepas rehat. Namun, Belgia lagi-lagi bermain lebih efektif. Lukebakio mencetak gol keduanya pada menit ke-55, kali ini sedikit terbantu dengan defleksi.