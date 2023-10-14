Alasan Luka Modric Ogah Angkat Kaki dari Real Madrid

ALASAN Luka Modric ogah angkat kaki dari Real Madrid menarik untuk dibahas. Pemain Timnas Kroasia itu menyatakan komitmennya untuk tetap berada di Santiago Bernabeu, meski ia kesulitan mendapat menit bermain.

Spekulasi mengenai masa depan Luka Modric di Real Madrid sebenarnya telah mencuat. Beberapa laporan mengindikasikan kemungkinan kepergiannya dari klub.

Namun, Luka Modric menolak kemungkinan kepergiannya dari Real Madrid pada bursa transfer musim dingin 2024 yang dibuka pada Januari 2024. Hal ini membuat para penggemar dan media menjadi waspada terhadap masa depannya di klub.

Terlebih lagi, pemain veteran Kroasia itu baru menjadi starter dalam empat pertandingan di semua kompetisi musim ini. Modric juga telah mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap menit bermainnya yang terbatas.

Di sisi lain, Modric memberikan beberapa alasan yang menjelaskan mengapa ia ogah angkat kaki dari Real Madrid. Modric merasa bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada Real Madrid.

Meskipun usianya yang sudah menginjak 38 tahun, Modric tetap menunjukkan performa luar biasa di lapangan. Modric percaya bahwa keberadaannya di klub masih sangat berarti dan ia ingin terus bermain untuk Real Madrid.

"Saya merasa baik-baik saja, situasinya sedikit berbeda dari sebelumnya, sebenarnya sejak saya berada di Real, tetapi ini adalah proses yang normal," ujar Luka Modric.

“Saya bersemangat untuk bermain, saya memainkan pertandingan terakhir di Real, saya sehat, keinginan itu ada dan saya tak sabar bermain untuk tim nasional,” lanjutnya.