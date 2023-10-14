Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Viral Bapak-Bapak Ngerokok Tenang Banget saat Jadi Kiper, Dinilai Layak Gantikan Andre Onana di Manchester United!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |21:39 WIB
Viral Bapak-Bapak Ngerokok Tenang Banget saat Jadi Kiper, Dinilai Layak Gantikan Andre Onana di Manchester United!
Kiper Manchester United, Andre Onana. (Foto: Reuters)
A
A
A

VIRAL bapak-bapak ngerokok tenang banget saat jadi kiper membuat netizen Indonesia langsung kaitkan dengan kiper Manchester United, Andre Onana. Warganet tepatnya meledek Man United untuk segera gantikan Onana dengan bapak yang mampu menghalau bola meski sempat santai sambil merokok.

Dalam beberapa hari terakhir media sosial tengah dihebohkan dengan cuplikan kiper yang asyik mengisap rokoknya ketika bertugas menjadi kiper. Dalam pertandingan antar kampung (tarkam) itu, sang bapak malah sempat-sempatnya mengobrol sambil mengisap rokoknya.

Menariknya beberapa saat setelahnya gawang kiper tersebut diserang. Hebatnya bapak tersebut masih bisa menaruh rokoknya dengan aman dan langsung menangkap bola yang mengarah ke gawangnya.

Kehebatan bapak tersebut jelas langsung viral karena dapat menjaga gawangnya dengan baik ketika sedang bersantai sambil merokok. Bapak-bapak tersebut dinilai sebagai kiper yang hebat, bahkan dianggap lebih baik dari Onana.

Momen kiper ngerokok saat gawangnya diserang

Ya, kiper Man United itu dibandingkan dengan sang bapak yang tengah viral di Tanah Air tersebut. Candaan itu terjadi karena Onana dalam beberapa penampilan terakhirnya memang tampil mengecewakan.

Berstatus sebagai kiper pengganti David De Gea di Man United, Onana justru tampil kurang baik. Tercatat dari 11 penampilan Onana di semua kompetisi bersama Setan Merah, ia sudah kebobolan 19 gol dan baru tiga kali cleansheet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
