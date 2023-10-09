Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Blunder Terus, Andre Onana Disebut Sudah Tak Dipercaya Para Pemain Manchester United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |01:17 WIB
Blunder Terus, Andre Onana Disebut Sudah Tak Dipercaya Para Pemain Manchester United
Andre Onana kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Kiper Manchester United, Andre Onana, melakukan blunder lagi saat melawan Brentford dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Kesalahan ini dikabarkan sudah membuat Onana semakin tidak dipercaya oleh para pemain Man United.

Hal ini disampaikan kiper legendaris Man United, Peter Schmeichel. Dia mengatakan bahwa para pemain Man United mulai meragukan kualitas Onana karena sering melakukan kesalahan.

Andre Onana

Apalagi, Onana sudah banyak kebobolan gol sejauh ini. Kiper yang ditebus dari Inter Milan dengan mahar sebesar 55 juta euro atau sekira Rp920 miliar itu sudah kebobolan 19 gol dari 11 penampilan yang telah dimainkan.

"Sekarang dia mengecewakan seluruh tim. Sekarang mereka (pemain Man United) akan lebih tidak mempercayainya, dan ya itu tidak baik," kata Schmeichel, dilansir dari Metro, Senin (9/10/2023).

Schmeichel menyebut, Onana melakukan kesalahan yang sama seperti pada laga melawan Bayern Munich. Dia pun cukup heran mengapa kiper sekalibernya bisa melakukan kesalahan-kesalahan mendasar seperti itu.

"Saya melihat kesalahan yang sama seperti melawan Bayern Nunich. Dia hanya mengangkat dirinya sendiri alih-alih benar-benar melompat dan bergerak menuju bola. Saya tidak tahu (kenapa Onana melakukan itu). Ini adalah masalah teknis," ujar Schmeichel.

Halaman:
1 2
      
