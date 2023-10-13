Marc Klok Ungkap Kelemahan Timnas Indonesia meski Cukur Brunei Darussalam 6-0

JAKARTA - Marc Klok mengungkap kelemahan Timnas Indonesia meski berhasil membantai Timnas Brunei Darussalam dengan skor 6-0 di leg I kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB. Hal itu tentu perlu jadi perhatian jelang leg II.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Skuad Garuda menang telak berkat gol Dimas Drajad (7', 72', 90+2'), Rizky Ridho (12'), dan Ramadhan Sananta (63’ p, 67’).

Usai laga, Klok mengungkapkan kekurangan yang dimiliki Timnas Indonesia pada laga tersebut. Pemain Persib Bandung itu menilai Tim Merah Putih terlalu bernafsu mencetak banyak gol sehingga justru sering kehilangan bola.

“Mungkin terlalu buru-buru (untuk) mencetak banyak gol,” ungkap Klok kepada awak media di SUGBK, dikutip Jumat (13/10/2023).

Pasalnya, Brunei Darussalam bermain sangat bertahan di laga tersebut. Pemain naturalisasi itu mengatakan seharusnya Timnas Indonesia bermain lebih sabar untuk mendobrak pertahanan tim berjuluk Tebuan tersebut untuk menciptakan peluang terbaiknya.

“Bisa dilihat mereka (Brunei Darussalam) cuma bertahan. Kami mau lebih (banyak cetak gol) karena tahu punya kualitas lebih (baik),” tukas Klok.