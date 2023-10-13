Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Menang 6-0 atas Brunei Darussalam, Erick Thohir Minta Timnas Indonesia Tak Boleh Senang-Senang Dulu

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |05:46 WIB
Meski Menang 6-0 atas Brunei Darussalam, Erick Thohir Minta Timnas Indonesia Tak Boleh Senang-Senang Dulu
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Ilham Sigit/MPI)
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir meminta kepada para pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia untuk tidak lengah meski baru saja menang bsar 6-0 atas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia tak mau para penggawa Garuda bersenang-senang dulu karena menilai perjalanan untuk main di Piala Dunia masih panjang.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB. Adapun gol Skuad Garuda dicetak hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’) dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’).

Usai pertandingan leg I putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut, Erick mensyukuri kemenangan telak yang didapat Timnas Indonesia. Namun, Menteri BUMN itu mengingatkan kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tidak puas diri karena masih ada leg kedua.

"Alhamdulillah kita menang 6-0. Tanggal 17 Oktober masih ada pertandingan," kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (13/10/2023).

Ketum PSSI, Erick Thohir

Lebih lanjut, Erick juga mengingatkan kepada para pemain untuk tidak lengah. Sebab, dia ingin Timnas Indonesia tidak hanya sampai disini atau lolos ke putaran kedua, melainkan ingin Skuad Garuda bisa terbang lebih tinggi.

