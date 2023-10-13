Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Brunei Darussalam Akui Timnas Indonesia Bermain Lebih Baik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |05:32 WIB
Pelatih Timnas Brunei Darussalam Akui Timnas Indonesia Bermain Lebih Baik
Pelatih Timnas Brunei Darussalam, Mario Rivera, mengakui Timnas Indonesia tampil lebih baik (Foto: MPI/Ilham Sigit Pratama)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Brunei Darussalam, Mario Rivera, mengakui Timnas Indonesia tampil jauh lebih baik dari anak asuhnya pada laga leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Alhasil, mereka harus pulang dengan tangan hampa.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam leg I digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB. Enam gol dicetak oleh hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’), dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’).

Saddil Ramdani mengemas dua assist pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Usai pertandingan, Rivera mengakui anak asuhnya kerap melakukan kesalahan yang menjadi keuntungan untuk Timnas Indonesia. Namun, ia puas dengan performa Tebuan.

"Soal momen, ya memang kami melakukan beberapa kesalahan di laga tadi," kata Rivera kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Jumat (13/10/2023).

"Namun di laga tadi secara keseluruhan kami main bagus, main sesuai rencana, dan ada beberapa peluang yang kami ciptakan," sambung pria asal Spanyol itu.

Rivera juga mengakui Timnas Indonesia bermain lebih baik ketimbang Brunei Darussalam. Terbukti, pasukan Shin Tae-yong mampu memanfaatkan peluang dengan baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636685/hasil-liga-futsal-profesional-halus-fc-kalah-dari-cosmo-jne-dengan-skor-38-gxg.webp
Hasil Liga Futsal Profesional: Halus FC Kalah dari Cosmo JNE dengan Skor 3-8
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/fafage_banua_menang_dramatis_2_1_atas_kuda_laut_nu.jpg
Hasil Pro Futsal League: Fafage Banua Raih Kemenangan Dramatis atas Kuda Laut Nusantara 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement