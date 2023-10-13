Pelatih Timnas Brunei Darussalam Akui Timnas Indonesia Bermain Lebih Baik

JAKARTA - Pelatih Timnas Brunei Darussalam, Mario Rivera, mengakui Timnas Indonesia tampil jauh lebih baik dari anak asuhnya pada laga leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Alhasil, mereka harus pulang dengan tangan hampa.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam leg I digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB. Enam gol dicetak oleh hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’), dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’).

Usai pertandingan, Rivera mengakui anak asuhnya kerap melakukan kesalahan yang menjadi keuntungan untuk Timnas Indonesia. Namun, ia puas dengan performa Tebuan.

"Soal momen, ya memang kami melakukan beberapa kesalahan di laga tadi," kata Rivera kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Jumat (13/10/2023).

"Namun di laga tadi secara keseluruhan kami main bagus, main sesuai rencana, dan ada beberapa peluang yang kami ciptakan," sambung pria asal Spanyol itu.

Rivera juga mengakui Timnas Indonesia bermain lebih baik ketimbang Brunei Darussalam. Terbukti, pasukan Shin Tae-yong mampu memanfaatkan peluang dengan baik.