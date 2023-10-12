Timnas Indonesia Sikat Brunei Darussalam 6-0, Erick Thohir Sebut Jadi Jalan ke Piala Dunia 2026

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyaksikan laga bersama Presiden Joko Widodo (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut kemenangan telak Timnas Indonesia dengan skor 6-0 atas Timnas Brunei Darussalam menjadi pembuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Namun, tentu saja, jalan menuju ke sana masih panjang.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023) malam WIB. Skuad Garuda menang telak berkat hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’), dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’).

Erick menyebut kemenangan pada leg pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini merupakan langkah awal untuk menuju ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Apalagi, tampil di Piala Dunia merupakan mimpi besar Indonesia.

"Piala Dunia adalah mimpi besar kita. Jalan untuk tampil di Piala Dunia tak mudah," ujar Erick dalam keterangannya, Kamis (12/10/2023).

"Tapi kemenangan melawan Brunei pada leg pertama setidaknya membuka asa menuju jalan terjal panjang," imbuh Menteri BUMN itu.

Menurutnya, jalan menuju Piala Dunia 2026 harus dituntaskan di Bandar Seri Begawan yang menjadi lokasi leg II. Pertandingan itu akan berlangsung pada Selasa 17 Oktober 2023.