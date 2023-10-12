Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nathan Tjoe-A-On Nonton Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam, Erick Thohir Sebut sang Pemain Bersedia Dinaturalisasi!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |22:30 WIB
Nathan Tjoe-A-On Nonton Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam, Erick Thohir Sebut sang Pemain Bersedia Dinaturalisasi!
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi kabar baik soal Nathan Tjoe-A-On (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan Nathan Tjoe-A-On bersedia menjadi pemain naturalisasi. Hal itu diutarakan usai pemain Swansea City tersebut nonton langsung laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Sebagaimana diberitakan, Nathan hadir di SUGBK pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berlangsung pada Kamis (12/10/2023), pemain berusia 21 tahun itu melihat seperti apa Indonesia menghancurkan Brunei Darussalam 6-0.

Nathan Tjoe-A-On bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Erick mengatakan Nathan masuk proyeksi yang segera dinaturalisasi dalam waktu dekat. Dengan begitu, ia bisa secepatnya memperkuat Timnas Indonesia.

"Ya, tadi memang ada rencana Nathan yang main di Swansea (untuk naturalisasi). Dia umur 21 tahun," kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (12/10/2023).

Menteri BUMN itu mengatakan, Nathan memendam keinginan besar dapat menjalani proses naturalisasi. Hal itu menjadi pertanda keseriusannya berpindah kewarganegaraan.

"Dia serius. Kalau enggak, tidak datang dia sama bapaknya. Kalau enggak, tidak dikenalin sama presiden," tukas Erick.

