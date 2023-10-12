Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nathan Tjoe-A-On Nonton Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam Bareng Presiden Jokowi

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |22:03 WIB
Nathan Tjoe-A-On Nonton Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam Bareng Presiden Jokowi
Nathan Tjoe-A-On (polo shirt hitam) menonton pertandingan bersama Presiden RI Joko Widodo (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Pemain keturunan Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, terlihat menyaksikan laga Timnas Indonesia kontra Timnas Brunei Darussalam dari tribune VIP Timur Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Calon pemain naturalisasi itu terlihat berdampingan dengan Presiden RI Joko Widodo.

Sebagaimana diberitakan, Nathan hadir di SUGBK pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berlangsung pada Kamis (12/10/2023), pemain Swansea City itu melihat seperti apa Indonesia menghancurkan Brunei Darussalam 6-0.

Nathan Tjoe A On

Nathan langsung disambut baik oleh tokoh-tokoh penting Tanah Air. Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menpora RI Dito Ariotedjo juga berada di lokasi yang sama.

Keempatnya nampak melakukan foto bersama saat jeda paruh babak. Banyak yang menduga Nathan datang ke Tanah Air bukan hanya menyaksikan laga Timnas Indonesia, tetapi juga untuk mengurus proses naturalisasi.

Erick sendiri sudah memberi bocoran perihal naturalisasi Nathan. Hal itu diunggah pada Instagram Story @erickthohir.

"Ada yang bisa tebak siapa yang nonton pertandingan ini?" tulis Erick lewat akun Instagram pribadinya, Kamis (12/10/2023).

Halaman:
1 2
      
