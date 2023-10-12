Hasil Timnas Myanmar vs Timnas Makau di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Menggila, The Asian Lions Menang Telak 5-1!

HASIL Timnas Myanmar vs Timnas Makau di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas dalam artikel ini. The Asian Lions -julukan Timnas Myanmar- sukses meraih kemenangan telak dengan skor 5-1.

Laga Timnas Myanmar vs Timnas Makau digelar di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, pada Kamis (12/10/2023) sore WIB. Kedua tim ini pun akan bertemu kembali di laga leg II babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Estadio Campo Desportivo, Taipa, Makau, pada Selasa 17 Oktober 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Myanmar langsung memberi tekanan tinggi sejak awal pertandingan dimulai. Tim tuan rumah tak ingin menyia-nyiakan kesempatan mereka untuk memetik banyak skor kali ini.

Myanmar menciptakan peluang di menit ke-29 lewat tendangan bebas. Namun, sundulan Kyaw Soe Moe berhasil diamankan oleh penjaga gawang Makau, Man Fai Ho.

Meski demikian, intensitas serangan Myanmar kian meningkat. Upaya mereka akhirnya berbuah manis pada menit ke-39 usai Lwin Moe Aung menjebolkan bola ke jaring lawan. Skor sementara 1-0.

Makau berusaha keluar dari pola permainan lawan. Namun, mereka tak kunjung menemukan solusi hingga babak pertama usai.