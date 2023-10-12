Massimiliano Allegri Berharap Juventus Lanjutkan Hasil Manis Lawan Torino ke Markas AC Milan

TURIN – Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, ogah terlena dengan kesuksesan timnya mengalahkan Torino dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Menurutnya, para pemain Juventus perlu menjaga fokus lagi karena akan dihadapkan dengan laga sulit lainnya, yakni melawan AC Milan.

Ya, Juventus sukses menang 2-0 atas Torino dalam laga Liga Italia bertajuk Derby della Mole. Laga itu tersaji di Allianz Stadium, Sabtu 7 Oktober 2023.

Kemenangan dalam laga itu sendiri diakui Allegri dapat diraih Juventus karena dukungan suporter. Alhasil, tim asuhanya dapat meraih kemenangan dengan skor meyakinkan atas Torino.

"Kami merasakan antusiasme mereka. Stadion harus selalu seperti ini, kami membutuhkannya," ujar Allegri, dilansir dari laman Juventus, Kamis (12/10/2023).