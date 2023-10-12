Advertisement
LIGA INGGRIS

2 Pemain Ini Disebut Jadi Titik Lemah Manchester United

2 Pemain Ini Disebut Jadi Titik Lemah Manchester United
Para pemain Manchester United kala berlaga. (Foto: Reuters)
DUA pemain Manchester United dinilai jadi titik lemah tim. Alhasil, Man United pun kini tengah merana di musim 2023-2024. Pada klasemen sementara Liga Inggris, Man United masih terpuruk di urutan ke-10 dengan baru mengemas 12 poin dari 10 laga yang telah dijalani.

Dua pemain Man United yang dinilai jadi titik lemah tim adalah Casemiro dan Raphael Varane. Penilaian ini diutarakan oleh mantan asisten pelatih Manchester United, Rene Meulensteen.

Casemiro

Meulensteen mengatakan, Casemiro dan Varane gagal beradaptasi dengan skema Erik ten Hag dan Liga Inggris. Casemiro dan Varane merupakan dua pemain bintang yang didatangkan dari raksasa Spanyol Real Madrid. Namun, Varane datang satu musim sebelum Casemiro yang direkrut pada 2022.

Keduanya dipercaya untuk mempertebal pertahanan Setan Merah. Namun, Varane sempat mendera cedera cukup panjang. Sementara, Casemiro belakangan kerap melakukan blunder.

"Manchester United mempunyai kekurangan tertentu. (Varane) tidak bisa mengendalikan kecepatannya. Liga Inggris dinamis. Semuanya berjalan dengan kecepatan 100 kilometer per jam. Itu adalah masalah besar di lini tengah," kata Meulensteen, dikutip dari Goal Internasional, Kamis (12/10/2023).

