HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marc Klok Prediksi Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam Berjalan Ketat

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |18:20 WIB
Marc Klok Prediksi Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam Berjalan Ketat
Marc Klok di sesi latihan bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok prediksi pertandingan timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam saat kedua tim bertanding di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia lebih dulu menjamu Brunei Darussalam pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (12/10/2023) pukul 19.00 WIB. Untuk leg kedua, pasukan Shin Tae-yong itu akan melawat ke markas Brunei Darussalam di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa (17/10/2023) pukul 19.15 WIB.

Marc Klok merasa timnas Indonesia tidak akan mendapatkan kemudahan saat melawan timnas Brunei Darussalam ini. Menurutnya, hal itu tidak akan terjadi dalam sepak bola.

"Saya rasa ini tidak akan mudah, karena sekarang di sepak bola pertandingan mudah itu sudah tidak ada. Tentunya tidak akan sesulit ketika menghadapi Argentina sebagai contoh, tapi saya menghadapi setiap pertandingan dengan sangat serius dan tidak terlalu memikirkan lawan," ujar Marc Klok, Rabu (11/10/2023).

