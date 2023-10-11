Prediksi Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Garuda Pesta Gol?

JAKARTA - Berikut prediksi Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel tersebut akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUBGK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB.

Di atas kertas, Timnas Indonesia bukanlah lawan sepadan buat Timnas Brunei Darussalam. Sebab, dalam beberapa pertemuan terakhir, skuad Garuda selalu menang dengan skor telak.

Walau begitu, bukan berarti Indonesia tak pernah menelan kekalahan dari Brunei Darussalam. The Wasps pernah dua kali menang dalam 11 pertemuan di semua kompetisi, dan dua lainnya berakhir imbang.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil pemain-pemain terbaik jelang laga ini termasuk yang merumput di luar negeri. Kehadiran mereka tentu akan menambah kekuatan bagi Indonesia.

Hal itu bisa terlihat dari pertemuan terakhir di fase grup Piala AFF 2022. Timnas Indonesia berhasil menang telak 7-0 atas Brunei Darussalam di kandang lawan.

Melihat kekuatan yang tidak jauh berbeda, bukan tidak mungkin Indonesia bisa kembali menang dengan mudah atas Brunei. Skor cukup telak atau kemenangan dengan margin minimal dua gol adalah target yang realistis.