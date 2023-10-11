5 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Jadi Sorotan di Laga Kontra Brunei Darussalam, Nomor 1 Disamakan dengan Cody Gakpo!

Ramadhan Sananta menjadi salah satu pemain yang disorot jelang laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam (Foto: PSSI)

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia yang bakal jadi sorotan di laga kontra Brunei Darussalam akan diulas Okezone. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bakal melawan Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam dua leg.

Untuk leg I, Timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (12/10/2023) pukul 19.00 WIB. Lalu pada leg II, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan melawat ke markas Brunei Darussalam di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa (17/10/2023) pukul 19.15 WIB.

Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain terbaiknya untuk memperkuat Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Menariknya, dari 26 nama tersebut diprediksi ada 5 pemain yang bakal jadi sorotan di laga nanti. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Jadi Sorotan di Laga Kontra Brunei Darussalam:

5. Ernando Ari





Dimulai dari posisi penjaga gawang, yakni Ernando Ari. Pasalnya, kiper Persebaya Surabaya itu menjadi pemain yang paling sibuk di Timnas Indonesia di berbagai level usia termasuk senior dalam enam bulan terakhir meski masih berusia 21 tahun.

Tercatat, Ernando Ari memperkuat Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2023 Kamboja. Lalu dipanggil Shin Tae-yong memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 yang tak tergantikan hingga ke final dan bagian dari Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Ernando Ari tak tergantikan saat membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Bukan hanya itu, kiper 21 tahun tersebut juga diturunkan saat Timnas Indonesia melawan Argentina. Tak heran jika aksinya akan menuai sorotan pada laga kontra Brunei Darussalam nanti.

4. Elkan Baggott





Elkan Baggott juga berpotensi jadi sorotan di laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam. Sebab, bek jangkung 20 tahun itu memiliki ketenangan dan kemampuan yang sangat baik dalam menjaga pertahanan timnya.

Terlebih, Elkan Baggott selalu dimainkan dalam tiga laga bersama Ipswich Town di Carabao Cup 2023-2024. Bahkan, bek kelahiran Bangkok itu selalu bermain sebagai starter dan tidak tergantikan dalam tiga laga tersebut hingga membawa Ipswich Town lolos ke ronde keempat Carabao Cup 2023-2024.