Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Jadi Sorotan di Laga Kontra Brunei Darussalam, Nomor 1 Disamakan dengan Cody Gakpo!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |12:49 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Jadi Sorotan di Laga Kontra Brunei Darussalam, Nomor 1 Disamakan dengan Cody Gakpo!
Ramadhan Sananta menjadi salah satu pemain yang disorot jelang laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia yang bakal jadi sorotan di laga kontra Brunei Darussalam akan diulas Okezone. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bakal melawan Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam dua leg.

Untuk leg I, Timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (12/10/2023) pukul 19.00 WIB. Lalu pada leg II, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan melawat ke markas Brunei Darussalam di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa (17/10/2023) pukul 19.15 WIB.

Timnas Indonesia

Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain terbaiknya untuk memperkuat Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Menariknya, dari 26 nama tersebut diprediksi ada 5 pemain yang bakal jadi sorotan di laga nanti. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Jadi Sorotan di Laga Kontra Brunei Darussalam:

5. Ernando Ari

Ernando Ari

Dimulai dari posisi penjaga gawang, yakni Ernando Ari. Pasalnya, kiper Persebaya Surabaya itu menjadi pemain yang paling sibuk di Timnas Indonesia di berbagai level usia termasuk senior dalam enam bulan terakhir meski masih berusia 21 tahun.

Tercatat, Ernando Ari memperkuat Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2023 Kamboja. Lalu dipanggil Shin Tae-yong memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 yang tak tergantikan hingga ke final dan bagian dari Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Ernando Ari tak tergantikan saat membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Bukan hanya itu, kiper 21 tahun tersebut juga diturunkan saat Timnas Indonesia melawan Argentina. Tak heran jika aksinya akan menuai sorotan pada laga kontra Brunei Darussalam nanti.

4. Elkan Baggott

Elkan Baggott

Elkan Baggott juga berpotensi jadi sorotan di laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam. Sebab, bek jangkung 20 tahun itu memiliki ketenangan dan kemampuan yang sangat baik dalam menjaga pertahanan timnya.

Terlebih, Elkan Baggott selalu dimainkan dalam tiga laga bersama Ipswich Town di Carabao Cup 2023-2024. Bahkan, bek kelahiran Bangkok itu selalu bermain sebagai starter dan tidak tergantikan dalam tiga laga tersebut hingga membawa Ipswich Town lolos ke ronde keempat Carabao Cup 2023-2024.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/51/1636219/tolak-atlet-israel-masuk-ke-indonesia-menpora-mereka-minta-diizinkan-bawa-pistol-xnb.webp
Tolak Atlet Israel Masuk ke Indonesia, Menpora: Mereka Minta Diizinkan Bawa PistolÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/penolakan_atlet_senam_israel_tampil_di_indonesia_b.jpg
IOC Boikot Indonesia, DPR Minta Pemerintah Perjuangkan Diplomasi Olahraga 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement