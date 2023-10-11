Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Laga Penentuan, Live di MNCTV!

BERIKUT jadwal siaran langsung Timnas Futsal Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (11/10/2023) pukul 23.00 WIB, live di MNCTV.

Laga Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Arab Saudi sekaligus menjadi penentuan untuk memperebutkan satu tiket ke babak berikutnya. Sebab, satu tiket lainnya sudah hampir dipastikan milik Afghanistan yang tinggal menghadapi Makau di laga pamungkas.

Sesuai regulasi, juara grup dan runner-up dari masing-masing grup yang berhak lolos ke Piala Asia Futsal 2024. Pengecualian terjadi di Grup A yang hanya berisi tiga negara.

Untuk itu, skuad Garuda wajib menang atas Arab Saudi di partai pamungkas Grup B. Evan Soumilena harus meraih kemenangan atas tuan rumah, sembari berharap Timnas Futsal Afghanistan bermain imbang atau menang tidak lebih dari 11 gol atas Timnas Futsal Makau.

Atau, Timnas Futsal Indonesia bisa lolos melalui jalur runner-up grup. Hal ini bisa terjadi jika anak asuh Marcos Sorato ditahan imbang Arab Saudi, sedangkan Afghanistan menang atas Makau.

Terlepas dari hal itu, Timnas Futsal Indonesia diharapkan bisa lolos ke Piala Asia Futsal 2024 lewat cara terbaik yakni juara grup. Hanya kemenangan yang bisa memastikan hal tersebut.