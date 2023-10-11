Para Pemain Timnas Indonesia Senior Beri Wejangan kepada Skuad U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2023

PARA pemain Timnas Indonesia senior beri wejangan kepada skuad U-17 jelang Piala Dunia U-17 2023. Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – bakal tampil sebagai tuan rumah di ajang tersebut.

Pratama Arhan, Elkan Baggott, dan Rafael Struick memberikan pesan kepada para junior mereka. Arhan mengatakan bahwa skuad asuhan Bima Sakti untuk menikmati proses namun tidak melupakan kerja keras.

"Ya buat pemain-pemain muda di Indonesia semangat terus nikmati proses, enjoy, kerja keras disiplin supaya bisa lebih baik lagi," ujar Arhan di Jakarta, Senin (9/10/2023).

Rafael Struick mengingatkan bahwa untuk bermain di Piala Dunia, meski di level U-17, merupakan hal yang luar biasa. Oleh karena itu, dia pun berharap para pemain muda Indonesia bisa membuat bangga negara.

Sedangkan Elkan mengingatkan untuk terus meningkatkan fisik dan mental dalam setiap laga. Elkan yakin di Piala Dunia U-17 2023 akan ada banyak mata yang menonton.

Oleh karena itu, Timnas Indonesia U-17 didorong untuk bisa memberikan yang terbaik. Elkan menilai akan ada banyak kesempatan terbuka bagi para pemain muda Indonesia untuk abroad.