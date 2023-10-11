Sheikh Jassim Segera Jadi Pemilik Manchester United, David Beckham Jadi Orang Penting di Setan Merah?

David Beckham dikabarkan bakal menjabat sebagai orang penting di Manchester United jika Sheikh Jassim resmi ambil alih (Foto: REUTERS)

JIKA Sheikh Jassim resmi jadi pemilik Manchester United, maka David Beckham dikabarkan akan menjabat posisi penting. Menurut kabar dari Inggris, legenda Setan Merah – julukan Manchester United – ditawari untuk menjadi duta beesar di klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut.

Kabar pengambilalihan pemilik dari Keluarga Glazer kepada Sheikh Jassim telah berembus selama beberapa tahun terakhir. Kabarnya, taipan asal Qatar tersebut mengajukan penawaran hingga 5 miliar poundsterling (Rp96,41 triliun) untuk mengambil alih kepemilikan klub dari Keluarga Glazer.

Proses pengambilalihan masih berlangsung, namun Sheikh Jassim dilaporkan mencoba untuk menarik para legenda klub untuk menempati sejumlah posisi strategis dalam klub. Salah satu di antaranya adalah David Beckham.

Menurut warta dari Daily Mail, mantan gelandang Timnas Inggris itu ditawari posisi sebagai duta besar Manchester United jika Sheikh Jassim berhasil mengambil alih klub. Kemudian, talkSPORT juga mengonfirmasi warta tersebut.

Beckham sendiri terlihat berada di F1 Qatar yang diadakan pada akhir pekan lalu. Pemilik tendangan bebas mematikan tersebut mengklaim bahwa dirinya mengetahui orang yang tepat untuk membeli mantan klubnya.