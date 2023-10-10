Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Toleransi Tinggi Cristiano Ronaldo Ingatkan Kewajiban Sholat ke Pemain Al Nassr Menuai Sorotan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |11:23 WIB
Toleransi Tinggi Cristiano Ronaldo Ingatkan Kewajiban Sholat ke Pemain Al Nassr Menuai Sorotan
Cristiano Ronaldo perlihatkan toleransi tinggi selama di Al Nassr (Foto: REUTERS)
A
A
A

TOLERANSI tinggi Cristiano Ronaldo ingatkan kewajiban sholat ke pemain Al Nassr menuai sorotan. Bagaimana tidak, megabintang asal Portugal yang notabene non-muslim itu begitu menghargai rekan setimnya untuk menunaikan ibadah sholat yang mana jadi kewajiban bagi setiap umat Islam.

Momen tersebut sempat viral di media sosial dan diunggah oleh akun TikTok @latifahuswatun11. Terlihat, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- seperti mengingatkan rekan setimnya di Al Nassr untuk menunaikan sholat. Pemain 38 tahun itu melakukanya dengan gerakan tangan seperti takbiratul ihram.

Cristiano Ronaldo

"Momen Ronaldo ingatkan Timnya untuk Menunaikan Shalat," tulis keterangan video yang diunggah oleh akun TikTok @latifahuswatun11.

Setelah menggerakkan tangannya seperti takbiratul ihram, Cristiano Ronaldo kemudian mengangkat jempol sebagai respons atas balasan lawan bicaranya. Aksi toleransi tinggi pemilik lima gelar Ballon d'Or yang ingatkan kewajiban sholat ke pemain Al Nassr itu pun menuai sorotan.

Pasalnya, Cristiano Ronaldo adalah sosok pesepakbola yang menganut agama non Islam. Namun, aksi-aksi legenda Manchester United dan Real Madrid itu yang berhubungan dengan agama Islam kerap dilakukan dan bukan hanya sekali atau dua kali saja.

Halaman:
1 2
      
