Timnas Vietnam Kejutkan Timnas China di FIFA Matchday Oktober 2023 Malam Ini?

TIMNAS Vietnam kejutkan Timnas China di FIFA Matchday Oktober 2023 malam ini, Selasa (10/10/2023)? Sekadar diketahui, Vietnam akan bertandang ke markas China di Stadion Dalian Sports Center pada Selasa, (10/10/2023) pukul 18.35 WIB.

Secara ranking FIFA, China lebih bagus atas Vietnam. China saat ini menempati peringkat 80 dunia, sedangkan Vietnam di tangga 95 dunia.

(Pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier. (Foto: VFF)

Namun, secara performa terkini, Vietnam lebih bagus ketimbang China. Dalam tiga laga terakhir, skuad Golden Stars –julukan Vietnam– selalu menang. Bahkan dua lawan pamungkas Vietnam adalah Suriah dan Palestina, tim yang secara peringkat di atas mereka.

Dalam dua laga tersebut, Vietnam racikan Philippe Troussier menang 1-0 atas Suriah dan menggilas Palestina 2-0. Lantas, bagaimana dengan China?

Setelah menang 2-0 atas Palestina, China ditahan Malaysia 1-1 dan dikalahkan Suriah 0-1 di kandang sendiri! Melihat kondisi, China sedang tidak baik-baik saja.

Vietnam yang diperkuat Nguyen Quang Hai berpotensi mengejutkan China di kandang lawan. Jika menang atas China, Vietnam bakal mendapatkan 5,52 poin di ranking FIFA.