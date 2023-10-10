Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Vietnam Kejutkan Timnas China di FIFA Matchday Oktober 2023 Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |11:20 WIB
Timnas Vietnam Kejutkan Timnas China di FIFA Matchday Oktober 2023 Malam Ini?
Timnas Vietnam kejutkan Timnas China di FIFA Matchday Oktober 2023? (Foto: VFF)
A
A
A

TIMNAS Vietnam kejutkan Timnas China di FIFA Matchday Oktober 2023 malam ini, Selasa (10/10/2023)? Sekadar diketahui, Vietnam akan bertandang ke markas China di Stadion Dalian Sports Center pada Selasa, (10/10/2023) pukul 18.35 WIB.

Secara ranking FIFA, China lebih bagus atas Vietnam. China saat ini menempati peringkat 80 dunia, sedangkan Vietnam di tangga 95 dunia.

Pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier

(Pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier. (Foto: VFF)

Namun, secara performa terkini, Vietnam lebih bagus ketimbang China. Dalam tiga laga terakhir, skuad Golden Stars –julukan Vietnam– selalu menang. Bahkan dua lawan pamungkas Vietnam adalah Suriah dan Palestina, tim yang secara peringkat di atas mereka.

Dalam dua laga tersebut, Vietnam racikan Philippe Troussier menang 1-0 atas Suriah dan menggilas Palestina 2-0. Lantas, bagaimana dengan China?

Setelah menang 2-0 atas Palestina, China ditahan Malaysia 1-1 dan dikalahkan Suriah 0-1 di kandang sendiri! Melihat kondisi, China sedang tidak baik-baik saja.

Vietnam yang diperkuat Nguyen Quang Hai berpotensi mengejutkan China di kandang lawan. Jika menang atas China, Vietnam bakal mendapatkan 5,52 poin di ranking FIFA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635473/debut-dewa-united-di-kancah-asia-saksikan-seluruh-pertandingannya-live-di-gtv-max.webp
Debut Dewa United di Kancah Asia, Saksikan Seluruh Pertandingannya Live di GTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/03/26/chou_tien_chen.jpg
Profil Chou Tien Chen, Pebulu Tangkis Taiwan yang Minta Diajari Hariyanto Arbi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement