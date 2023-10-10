Marc Klok Siap Bawa Timnas Indonesia Sapu Bersih Laga Melawan Brunei Darussalam

JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia, Marc Klok, siap membawa timnya menyapu bersih dua leg melawan Brunei Darussalam. Kedua tim akan saling berhadapan dalam babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Leg pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (12/10/2023). Sementara itu, leg kedua akan berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah pada 17 Oktober 2023 mendatang.

Marc Klok mengatakan Timnas memasang target hasil maksimal dalam dua leg babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu untuk melanjutkan perjalanan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

"Harus dua kali menang ini target. semua percaya diri. Semua pertandingan sangat penting," kata Marc Klok di Jakarta, Senin (9/10/2023).

Jika Timnas Indonesia berhasil mengatasi Brunei Darussalam dalam dua leg, skuad Garuda akan melaju babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, Timnas Indonesia akan masuk Grup F di babak kedua kualifikasi bersama Irak, Vietnam, dan Filipina.

Lebih lanjut, Marc Klok mengatakan Timnas Indonesia harus bekerja keras dalam dua laga yang akan dimainkan. Sebab, dia nilai Brunei Darussalam juga akan memberikan perlawanan.