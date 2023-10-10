Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Lengkap Matchday Kedua Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Timnas Futsal Indonesia Tahan Afghanistan 7-7, Malaysia Kalah 3-4 dari Uzbekistan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |06:21 WIB
Hasil Lengkap Matchday Kedua Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Timnas Futsal Indonesia Tahan Afghanistan 7-7, Malaysia Kalah 3-4 dari Uzbekistan!
Timnas Futsal Indonesia mengimbangi Afghanistan 7-7 di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 (Foto: Instagram FFI)
A
A
A

HASIL lengkap matchday kedua Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 akan diulas Okezone. Dari 13 laga matchday kedua babak kualifikasi yang berlangsung pada Senin (9/10/2023) kemarin, di antaranya Timnas Futsal Indonesia tahan imbang Afghanistan 7-7 hingga Malaysia Kalah 3–4 dari Uzbekistan!

Khusus laga Timnas Futsal Indonesia vs Afghanistan, bisa dibilang menjadi laga yang paling seru karena diwarnai penuh drama. Laga kedua Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 itu berlangsung di Green Hall, Dammam, Arab Saudi, Senin (9/10/2023) malam WIB.

Timnas Futsal Indonesia langsung tertinggal 0-1 dari Afghanistan lewat gol Ali Amiri di menit ke-2. Alih-alih menyamakan kedudukan, Indonesia kembali kebobolan semenit kemudian lewat gol bunuh diri salah satu pemainnya, tim Merah-Putih pun tertinggal 0-2.

Samuel Eko kemudian sukses mencetak gol untuk memperkecil skor menjadi 1-2 di menit ke-7. Namun, Afghanistan kembali memperlebar keunggulannya menjadi 3-1 melalui gol Mahdi Norowzi di menit ke-8.

Afghanistan membobol gawang Indonesia untuk keempat kalinya via Mehran Gholami di menit ke-12. Di saat tertinggal jauh 1-4, petaka menghampiri Indonesia setelah Syauqi Saud dihadiahi kartu merah usai sengaja melakukan handball pada menit 12 di kotak penalti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157773/ffi_memanggil_19_pemain_untuk_mengikuti_tc_timnas_futsal_indonesia_di_jakarta-97oh_large.jpeg
Timnas Futsal Panggil 19 Pemain untuk Persiapan SEA Games 2025 & Piala Asia Futsal 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/49/3148493/timnas_futsal_indonesia-5AGW_large.jpg
Sebelum Agenda Timnas Futsal Indonesia, FFI Fokus Tuntaskan Liga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/51/3092703/luis-estrela-resmi-latih-timnas-futsal-putri-indonesia-garuda-pertiwi-siap-terbang-tinggi-A9x70MwBjS.jpg
Luis Estrela Resmi Latih Timnas Futsal Putri Indonesia, Garuda Pertiwi Siap Terbang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/51/3074230/respons-evan-soumilena-usai-terpilih-jadi-man-of-the-match-di-laga-timnas-futsal-indonesia-vs-malaysia-p02lKJl9yW.jpg
Respons Evan Soumilena Usai Terpilih Jadi Man of the Match di Laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635467/ibf-tunda-lelang-promotor-duel-bakhram-murtazaliev-vs-josh-kelly-aoq.webp
IBF Tunda Lelang Promotor Duel Bakhram Murtazaliev vs Josh Kelly
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/madura_united_fc.jpg
Madura United vs Persija Jakarta: Laskar Sape Kerrab Incar Tiga Poin Pertama di Kandang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement