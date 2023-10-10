Hasil Lengkap Matchday Kedua Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Timnas Futsal Indonesia Tahan Afghanistan 7-7, Malaysia Kalah 3-4 dari Uzbekistan!

HASIL lengkap matchday kedua Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 akan diulas Okezone. Dari 13 laga matchday kedua babak kualifikasi yang berlangsung pada Senin (9/10/2023) kemarin, di antaranya Timnas Futsal Indonesia tahan imbang Afghanistan 7-7 hingga Malaysia Kalah 3–4 dari Uzbekistan!

Khusus laga Timnas Futsal Indonesia vs Afghanistan, bisa dibilang menjadi laga yang paling seru karena diwarnai penuh drama. Laga kedua Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 itu berlangsung di Green Hall, Dammam, Arab Saudi, Senin (9/10/2023) malam WIB.

Timnas Futsal Indonesia langsung tertinggal 0-1 dari Afghanistan lewat gol Ali Amiri di menit ke-2. Alih-alih menyamakan kedudukan, Indonesia kembali kebobolan semenit kemudian lewat gol bunuh diri salah satu pemainnya, tim Merah-Putih pun tertinggal 0-2.

Samuel Eko kemudian sukses mencetak gol untuk memperkecil skor menjadi 1-2 di menit ke-7. Namun, Afghanistan kembali memperlebar keunggulannya menjadi 3-1 melalui gol Mahdi Norowzi di menit ke-8.

Afghanistan membobol gawang Indonesia untuk keempat kalinya via Mehran Gholami di menit ke-12. Di saat tertinggal jauh 1-4, petaka menghampiri Indonesia setelah Syauqi Saud dihadiahi kartu merah usai sengaja melakukan handball pada menit 12 di kotak penalti.