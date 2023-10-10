Cetak Sejarah untuk Barcelona, Lamine Yamal Disanjung Setinggi Langit oleh Xavi Hernandez

CETAK sejarah untuk Barcelona, Lamine Yamal disanjung setinggi langit oleh Xavi Hernandez. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, bersyukur Lamine Yamal sukses mencetak gol penting dalam laga kontra Granada di pekan kesembilan Liga Spanyol 2023-2024.

Yamal menjadi starter dalam pertandingan yang digelar Senin (9/10/2023) dini hari WIB tersebut. Sang pemain berusia 16 tahun sukses mencantumkan namanya di papan skor pada menit ke-45 lewat semenit yang menjadi sejarah dalam sepakbola Spanyol.

Yamal menjadi pemain termuda yang menceploskan bola ke gawang lawan sepanjang sejarah Liga Spanyol. Diketahui, Yamal saat ini berusia 16 tahun 87 hari. Dia melewati catatan sebelumnya yang dicapai oleh Fabrice Olinga (16 tahun 98 hari).

“Lamine Yamal menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam pertandingan Liga Spanyol,” tulis catatan Opta Jose (@OptaJose), dikutip pada Senin (9/10/2023).

Gol Yamal memperkecil ketertinggalan untuk Barcelona di Los Carmenes setelah tertinggal dua gol dari Granada. Namun, La Blaugrana – julukan Barcelona – gagal menang dalam laga itu, yang berakhir dengan skor 2-2.