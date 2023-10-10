Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Man City Dikalahkan Arsenal, Pep Guardiola Yakin Timnya Segera Bangkit

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |02:03 WIB
Man City Dikalahkan Arsenal, Pep Guardiola Yakin Timnya Segera Bangkit
Pelatih Man City, Pep Guardiola (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Manchester City kalah tipis 0-1 dari Arsenal di pekan kedelapan Liga Inggris 2023-2024. Pelatih Manchester City, Josep ‘Pep’ Guardiola mengakui timnya sangat kecewa, tapi menegaskan siap bangkit untuk laga selanjutnya.

Manchester City dikalahkan Arsenal lewat gol tunggal tendangan Gabriel Martinelli (86’) yang terdefleksi. Pertandingan itu berlangsung ketat di Emirates Stadium, London, Inggris pada Minggu (8/10/2023) malam WIB.

Ini merupakan kali pertama Manchester City kalah dari Arsenal sejak Desember 2015 silam. Sebelumnya, The Citizens -julukan Manchester City- tidak terkalahkan dalam 12 pertemuan kontra Arsenal di Liga Inggris.

Usai pertandingan, Guardiola mengatakan tetap bangga dengan perjuangan para pemainnya dalam pertandingan itu. Namun, pelatih asal Spanyol itu mengakui anak asuhnya kecewa karena tidak terbiasa kalah dari Arsenal.

“Saya berterima kasih kepada teman-teman, mereka memberikan segalanya. Saya tahu betapa kecewanya mereka karena tidak terbiasa. Inilah sepak bola, itu terjadi,” ujar Guardiola dinukil dari laman resmi Manchester City, Senin (9/10/2023).

Halaman:
1 2
      
