Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam, Elkan Baggott Sebut Pemain Semakin Paham Taktik Shin Tae-yong

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |18:08 WIB
Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam, Elkan Baggott Sebut Pemain Semakin Paham Taktik Shin Tae-yong
Elkan Baggott berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott, menyebut segenap penggawa skuad Garuda kini lebih paham dengan taktik yang diinginkan pelatih Shin Tae-yong. Performa tim yang sudah jauh meningkat menjadi bukti kendala bahasa sudah tidak menjadi halangan.

Elkan menjadi salah satu pemain keturunan yang dipanggil ke skuad Merah Putih untuk laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Timnas Brunei Darussalam. Adapun laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 12 Oktober 2023.

Pratama Arhan. Rafael Struick. Elkan Baggott. (Maulana Yusuf/MPI)

Selain Elkan, terdapat pemain keturunan lain seperti Rafael Struick, Sandy Walsh, dan Shayne Pattynama, yang juga tercantum dalam daftar 27 pemain yang dipanggil. Bukan rahasia lagi para pemain keturunan kerap terkendala bahasa dengan tim pelatih.

Terlebih, Shin tak bisa berbahasa Inggris. Sementara itu, para pemain keturunan juga belum lancar berbahasa Indonesia sehingga kerap kesulitan memahami apa yang disampaikan penerjemah.

Tak ayal, semenjak debut perdana Elkan bersama Timnas Indonesia, performa Tim Merah Putih sempat naik turun. Terutama saat Piala AFF 2022 di mana Tim Merah Putih disingkirkan Timnas Vietnam pada babak semifinal.

Namun kini, Elkan menilai permainan Timnas Indonesia sudah jauh lebih meningkat. Para pemain semakin paham mengenai apa yang diinginkan sang pelatih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178476/shin_tae_yong_berpotensi_coret_4_pemain_timnas_indonesia_jika_comeback_ke_skuad_garuda_shintaeyong7777-xoSK_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Rawan Dicoret jika Shin Tae-yong Kembali Tangani Skuad Garuda, Nomor 1 Sering Buang Peluang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178355/ange_postecoglou-K1tq_large.jpg
5 Pelatih Top dengan Masa Jabatan Tersingkat di Liga Inggris, Nomor 1 Cuma Bertahan 30 Hari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178465/5_pemain_yang_dijagokan_comeback_jika_shin_tae_yong_kembali_melatih_timnas_indonesia-cvsS_large.jpg
5 Pemain yang Dijagokan Comeback jika Shin Tae-yong Latih Timnas Indonesia Lagi, Nomor 1 Dikaitkan dengan Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178453/shin_tae_yong_siap_kembali_menangani_timnas_indonesia_shintaeyong7777-XuVF_large.jpg
Nasib Shin Tae-yong sebagai Pelatih Timnas Indonesia Selanjutnya Ada di Tangan PSSI
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635291/derek-chisora-pensiun-usai-duel-trilogi-lawan-dillian-whyte-fxj.webp
Derek Chisora Pensiun usai Duel Trilogi Lawan Dillian Whyte
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/jadwal_dan_link_live_streaming_persib_bandung_vs_s.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Selangor FC di ACL 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement