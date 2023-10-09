Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Futsal Indonesia Lolos ke Piala Asia Futsal 2024 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |16:13 WIB
Hitung-hitungan Timnas Futsal Indonesia Lolos ke Piala Asia Futsal 2024 Malam Ini
Berikut hitung-hitungan Timnas Futsal Indonesia lolos ke Piala Asia Futsal 2024 malam ini. (Foto: Instagram/@federasifutsal_id)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Futsal Indonesia lolos ke Piala Asia Futsal 2024 malam ini, Senin (9/10/2023) akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi Afghanistan di Green Hall, Dammam, Arab Saudi malam ini mulai pukul 20.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mendapatkan hasil positif di matchday pertama. Timnas Futsal Indonesia asuhan Marcos Sorato menang 12-0 atas Makau pada Sabtu, 7 Oktober 2023 malam WIB.

Timnas Futsal Indonesia

Sementara itu, Afghanistan yang telat datang di Arab Saudi, secara luar biasa menumbangkan tuan rumah dengan skor 3-2 pada Minggu, 8 Oktober 2023 malam WIB. Karena itu, tim yang memenangkan laga ini bakal memuncaki Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024.

Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Timnas Futsal Indonesia lolos otomatis ke Piala Asia Futsal 2024 yang dilangsungkan di Thailand jika menang atas Afghanistan malam ini? Begini perhitungannya.

Timnas Futsal Indonesia otomatis lolos ke Piala Asia Futsal 2023 malam ini, asalkan menang atas Afghanistan dan di saat bersamaan, laga Arab Saudi vs Makau berakhir imbang. Jika Arab Saudi menang (di atas kertas Arab Saudi menang), Timnas Futsal Indonesia harus menunda kelolosan mereka.

Sebab, entah dalam penilaian selisih gol maupun head-to-head, Timnas Futsal Indonesia belum dinyatakan lolos ke Piala Asia Futsal 2024 jika menang atas Afghanistan dan di laga lain Arab Saudi menang atas Makau.

Halaman:
1 2
      
