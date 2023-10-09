Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pelatih asal UK Bikin Peringkat FIFA Timnas Indonesia Turun 72 Peringkat, Shin Tae-yong Perlahan Perbaiki Ranking!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |11:00 WIB
2 Pelatih asal UK Bikin Peringkat FIFA Timnas Indonesia Turun 72 Peringkat, Shin Tae-yong Perlahan Perbaiki Ranking!
Shin Tae-yong pelan-pelan perbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

2 PELATIH asal United Kingdom, yakni Peter Withe (Inggris) dan Simon McMenemy (Skotlandia) membuat peringkat FIFA Timnas Indonesia turun 72 peringkat! Peter Withe lebih dulu memimpin Timnas Indonesia pada Januari 2004 hingga Januari 2007.

Ketika Peter Withe hadir, Timnas Indonesia menempati peringkat 91 dunia. Ia diharapkan membawa Timnas Indonesia berjaya di Asia Tenggara plus unjuk gigi di Piala Asia 2007.

Peter Withe

(Peter Withe gagal total saat membesut Timnas Indonesia)

Namun, Timnas Indonesia gagal total selama dibesut Peter Withe. Setelah lolos ke final Piala AFF 2004, Timnas Indonesia racikan Peter Withe rontok di fase grup Piala AFF 2007!

Sekadar diketahui, ini merupakan pencapaian terburuk Timnas Indonesia semenjak mentas di Piala AFF pada 1996. Selain minor di Piala AFF, Timnas Indonesia juga rontok lebih awal di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Akibatnya, Timnas Indonesia pun hancur lebur di ranking FIFA. Selama tiga tahun dibesut Peter Withe, Timnas Indonesia turun 58 peringkat, tepatnya dari peringkat 91 ke 149 dunia! Peter Withe pun dipecat pada Januari 2007, atau lima bulan sebelum Piala Asia 2007 bergulir.

Ternyata, tak hanya Peter Withe pelatih asal UK yang membuat peringkat FIFA Timnas Indonesia merosot tajam. Pelatih lainnya adalah Simon McMenemy yang berasal dari Skotlandia.

