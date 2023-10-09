Persaingan Lini Belakang Timnas Indonesia Ketat, Kadek Arel Pantang Menyerah

BEKASI – Pemain Bali United, Kadek Arel, mengomentari ketatnya persaingan di lini belakang Timnas Indonesia. Dia pun memastikan tak menyerah untuk menghadapi persaingan itu demi menembus skuad utama Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Kadek kerap menjadi andalan di lini belakang Timnas Indonesia kelompok umur. Namanya kerap masuk daftar pemain yang dipanggil sang pelatih, Shin Tae-yong.

Kadek menjadi salah satu pemain yang mengikuti persiapan Timnas Indonesia U-20 jelang Piala Dunia U-20 2023 yang batal digelar di Tanah Air. Selain itu, Kadek sebelumnya juga tampil di Piala AFF U-23 2023.

Namun, ketatnya persaingan di lini belakang Timnas Indonesia U-23 membuat dirinya tersisih. Alhasil, dia pun absen pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Kadek juga mengalami nasib berbeda dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia U-23, seperti Dzaky Asraf, Hokky Caraka, dan Arkhan Fikri, yang dipanggil membela tim senior di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan tiga rekannya itu, Kadek belum mampu menembus daftar pemain Timnas Indonesia senior.

Kendati demikian, Kadek ogah menyerah. Dia terus mengamati permainan rekan-rekannya yang selalu manjadi anak emas Shin Tae-yong di Timnas Indonesia.

“Tentu, saya sebagai pemain bisa melihat rekan-rekan di timnas bagaimana cara bermain mereka,” kata Kadek pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu 8 Oktober 2023.

Kadek masih berharap dirinya bisa tampil reguler di Tim Merah Putih, hingga menembus Timnas Indonesia senior. Enggan iri hati, Kadek justru menjadikan pemanggilan rekan-rekannya ke Timnas Indonesia sebagai motivasi.

“Itu menjadi motivasi saya untuk bisa debut di timnas senior, semoga bisa terjadi,” lanjutnya.