HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 di Matchday Pertama: Timnas Futsal Indonesia Kukuh di Puncak!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |05:36 WIB
Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 di Matchday Pertama: Timnas Futsal Indonesia Kukuh di Puncak!
Timnas Indonesia sementara berada di puncak klasemen Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 (Foto: Instagram FFI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 di matchday pertama bisa Anda lihat pada akhir artikel ini. Timnas Futsal Indonesia sementara kukuh di posisi teratas usai mengawali laga perdaan fase grup dengan kemenangan.

Timnas Futsal Indonesia berpesta gol ke gawang Makau di laga pembuka Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. Squad Garuda menang telak dengan skor 12-0 di laga tersebut.

Syauqi Saud dan Evan Soumilena mencetak hattrick (tiga gol). Ardiansyah Runtuboy menyarangkan dua gol kemudian Samuel Eko dan Alfajri Zikri masing-masing mencetak satu gol.

Sementara dua gol Indonesia lainnya datang dari aksi bunuh diri pemain lawan. Kemenangan telak 12-0 atas Makau di laga pembuka grup jelas menjadi sinyal positif bagi Timnas Futsal Indonesia.

Sebab pada dua laga berikutnya Indonesia akan menghadapi lawan cukup berat yakni Arab Saudi dan Afghanistan. Saat ini Afghanistan berada di posisi kedua klasemen Grup B.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
