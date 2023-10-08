Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jose Mourinho Ramai Diisukan Bakal Dipecat, AS Roma Bantah

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |06:15 WIB
Jose Mourinho Ramai Diisukan Bakal Dipecat, AS Roma Bantah
Jose Mourinho kala mendampingi AS Roma berlaga. (Foto: Liga Italia)
A
A
A

ROMA – Masa depan Jose Mourinho sebagai pelatih AS Roma sedang ramai dispekulasikan. Ramai diisukan bakal dipecat, pihak manajemen AS Roma pun angkat bicara.

Dilansir dari Football Italia, Minggu (8/10/2023), manajemen AS Roma membantah keras rumor tak sedap sol pemecatan Mourinho. Mereka tidak berniat untuk memecat pelatih asal Portugal itu. Selain itu, AS Roma dikabarkan juga membantah kabar Mourinho akan digantikan oleh Hansi Flick.

Jose Mourinho

“Sumber Roma menyebut laporan itu 'palsu' dengan mengatakan klub belum berpikir untuk memecat Mourinho atau pernah menghubungi Flick,” tulis laporan Football Italia.

Mourinho sendiri sebelumnya dikabarkan akan segera memecat Mourinho pada pekan ini andai AS Roma dikalahkan Cagliari. Pertandingan itu akan berlangsung di Sardegna Arena, Cagliari, Italia pada Minggu (8/10/2023) malam WIB.

Halaman:
1 2
      
