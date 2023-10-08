Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Juventus vs Torino di Liga Italia 2023-2024: Bianconeri Bungkam Tim Tamunya 2-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |00:56 WIB
Hasil Juventus vs Torino di Liga Italia 2023-2024: Bianconeri Bungkam Tim Tamunya 2-0!
Laga Juventus vs Torino di Liga Italia. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Juventus vs Torino di Liga Italia 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Bianconeri -julukan Juventus- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Duel Juventus vs Torino digelar di Stadion Allianz, Turin, Minggu (8/10/2023) dini hari WIB. Gol Juventus tercipta lewat aksi Federico Gatti (47’) dan Arkadiusz Milik (62’).

Juventus vs Torino

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal pertandingan. Kedua tim terus jual beli serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Namun, usaha Juventus ataupun Torino sama-sama menemukan kebuntuan. Sederet peluang yang didapat belum bisa berbuah gol.

Di kubu Torino, salah satu peluang emas didapat pada menit ke-16 lewat aksi Valentino Lazaro. Dia melepaskan tendangan jarak jauh yang membuat kiper Juventus ketar-ketir. Tetapi, bola belum bisa bersarang ke gawang Juventus.

Kondisi seperti ini terus terjaga hingga akhir babak pertama. Alhasil, skor imbang 0-0 menutup laga babak pertama Juventus vs Torino.

1 2
      
