LIGA ITALIA

Hasil Inter Milan vs Bologna di Liga Italia 2023-2024: Sempat Unggul 2 Gol, Nerazzurri Malah Tertahan 2-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |22:16 WIB
Hasil Inter Milan vs Bologna di Liga Italia 2023-2024: Sempat Unggul 2 Gol, Nerazzurri Malah Tertahan 2-2
Inter Milan tertahan 2-2 kontra Bologna (Foto: REUTERS)
HASIL Inter Milan vs Bologna di Liga Italia 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadio Giuseppe Meazza pada Sabtu (7/10/2023) malam WIB berakhir dengan skor imbang 2-2.

Nerazzurri -- julukan Inter Milan -- sempat unggul dua gol melalui Francesco Acerbi (11') dan Lautaro Martinez (13'). Namun, Rossoblu -- julukan Bologna -- sukses bangkit dan menyeimbangkan skor melalui penalti Riccardo Orsolini (19') dan gol Joshua Zirkzee (52').

Inter Milan vs Bologna

Jalannya Pertandingan

Inter Milan bermain ofensif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim asuhan Simone Inzaghi berupaya keras untuk mencuri keunggulan lewat serangan beruntun ke pertahanan Bologna.

Alhasil, dua gol dalam dua menit tercipta untuk Nerazzurri -julukan Inter Milan. Adalah Francesco Acerbi (11’) dan Lautaro Martinez (13’) yang berhasil merobek gawang Lukasz Skorupski, Inter Milan unggul 2-0.

Namun demikian, Bologna langsung bermain lebih berani untuk menyerang balik. Hasilnya manis, Riccardo Orsolini (19’ (P)) mampu mengonversi penalti yang didapat setelah pelanggaran di kotak terlarang.

Setelah gol itu, Inter Milan yang berusaha untuk menambah keunggulan tidak membuahkan hasil. Pertandingan pada babak pertama selesai untuk keunggulan Nerazzurri atas Bologna 1-0. Memasuki babak kedua, Inter Milan bermain dengan tempo lebih lambat.

Namun, celah ini kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Bologna untuk samakan kedudukan. Ya, Joshua Zirkzee (52’) mampu melepaskan tembakan terukur untuk membuat skor sama kuat menjadi 2-2.

