Jelang Brighton vs Liverpool, Jurgen Klopp Berharap The Reds Tak Kehilangan Poin Lagi

BRIGHTON - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp berharap pasukannya tak kehilangan poin lagi usai tumbang dari Tottenham Hotspur. Untuk itu, ia meminta kepada para pemain The Reds untuk bermain maksimal saat melawan Brighton & Hove Albion agar tiga poin bisa mereka bawa pulang.

Ya, Liverpool akan melawan Brighton di pekan kedelapan Liga Inggris 2023-2024, pada Minggu (8/10/2023) pukul 20.00 WIB. Saat ini The Reds -julukan Liverpool dengan Brighton dalam kondisi yang sama. Liverpool pada pekan lalu kalah 1-2 dari Tottenham Hotspur, sedangkan Brighton kalah 1-6 dari Aston Villa.

Kini Jurgen Klopp pun antusias menatap laga Liverpool melawan tim tuan rumah. Hal itu karena laga nanti ia ingin melihat kemajuan Liverpool setelah melakukan sederet evaluasi.

"Saya sangat menantikan pertandingan ini. Kami harus memperbaiki beberapa hal," kata Jurgen Klopp dilansir dari laman Liverpool, Minggu (8/10/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan Liverpool memang lebih diunggulkan atas Brighton jika melihat kualitas tim sejauh ini. Namun, tim asuhannya tetap tidak akan meremehkan Brighton.