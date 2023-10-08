Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Brighton vs Liverpool, Jurgen Klopp Berharap The Reds Tak Kehilangan Poin Lagi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |17:25 WIB
Jelang Brighton vs Liverpool, Jurgen Klopp Berharap <i>The Reds</i> Tak Kehilangan Poin Lagi
Liverpool bakal curi poin penuh saat main di kandang Brighton. (Foto: Reuters)
A
A
A

BRIGHTON - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp berharap pasukannya tak kehilangan poin lagi usai tumbang dari Tottenham Hotspur. Untuk itu, ia meminta kepada para pemain The Reds untuk bermain maksimal saat melawan Brighton & Hove Albion agar tiga poin bisa mereka bawa pulang.

Ya, Liverpool akan melawan Brighton di pekan kedelapan Liga Inggris 2023-2024, pada Minggu (8/10/2023) pukul 20.00 WIB. Saat ini The Reds -julukan Liverpool dengan Brighton dalam kondisi yang sama. Liverpool pada pekan lalu kalah 1-2 dari Tottenham Hotspur, sedangkan Brighton kalah 1-6 dari Aston Villa.

Kini Jurgen Klopp pun antusias menatap laga Liverpool melawan tim tuan rumah. Hal itu karena laga nanti ia ingin melihat kemajuan Liverpool setelah melakukan sederet evaluasi.

Jurgen Klopp

"Saya sangat menantikan pertandingan ini. Kami harus memperbaiki beberapa hal," kata Jurgen Klopp dilansir dari laman Liverpool, Minggu (8/10/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan Liverpool memang lebih diunggulkan atas Brighton jika melihat kualitas tim sejauh ini. Namun, tim asuhannya tetap tidak akan meremehkan Brighton.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1634889/3000-pelari-ramaikan-ajang-lari-lrt-run-2025-bertajuk-break-the-rush-bbs.webp
3.000 Pelari Ramaikan Ajang Lari LRT Run 2025 Bertajuk Break The Rush
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Masih Bungkam Soal Pelatih Baru Timnas Indonesia! Publik Dibuat Penasaran
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement