Blak-blakan, Erling Haaland Bongkar Kerasnya Guardiola sebagai Pelatih: Akui Sempat Diancam Sebelum Gabung Manchester City

MANCHESTER – Striker anyar Manchester City, Erling Haaland, bongkar kerasnya Josep Guardiola dalam melatih pemainnya. Bahkan, Haaland mengaku sempat diancam oleh Guardiola sebelum memutuskan gabung ke Manchester City.

Haaland mengatakan bahwa Guardiola menuntut banyak hal kepada anak asuhnya saat menjalani latihan. Saking kerasnya, Haaland mengaku sempat diancam oleh Guardiola sebelum memutuskan pindah ke Man City.

"Ada begitu banyak! Dia (Guardiola) menuntut banyak hal dalam latihan," kata Haaland, dilansir dari Mirror, Minggu (8/10/2023).

"Ketika saya berbicara dengannya sebelum saya menandatangani di sini dia berkata, 'Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, lakukan apa pun yang Anda inginkan. Tetapi, ketika Anda memiliki saya di lapangan (pelatihan), Anda harus fokus. Jika tidak, saya akan menghancurkan Anda!'" lanjutnya.

Kendati merupakan sosok pelatih yang keras, Haaland mengatakan bahwa cara itulah yang membuat Man City menjadi seperti sekarang. The Citizens -julukan Man City- bisa menjelma menjadi salah satu klub yang layak diperhitungkan, baik di kompetisi domestik maupun luar.

"Begitulah dia dan Man City sebagai tim dan klub. Itu sebabnya mereka begitu sukses," jelas Haaland.